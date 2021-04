Le stade de la Mosson de Montpellier recherche son Naming, voici le montant minimum demandé

Il y a quelques jours, Montpellier Méditerranée Métropole a lancé un appel d’offres concernant le Naming du stade de la Mosson.

En attendant de prendre ses quartiers dans son futur nouveau stade à la fin de l’année 2024 (projet 100% privé), le club de Ligue 1 Uber Eats du Montpellier Hérault Sporting Club (MHSC) pourrait bien évoluer d’ici là dans un stade de la Mosson rebaptisé au nom d’une société.

« Nous avons fixé un montant annuel plancher à hauteur de 400 000€ H.T. pour les candidats » nous précise la Direction des Sports de Montpellier Méditerranée Métropole. « La durée prévisionnelle de la convention englobe les trois prochaines saisons sportives, avec une prise d’effet pouvant intervenir entre juillet et septembre. La procédure étant portée par la Métropole, une délibération du Conseil de Métropole doit préalablement approuver le choix du partenaire ainsi que la dénomination choisie pour l’équipement, et autoriser la signature de la convention. […] À titre indicatif, la redevance pour le GGL Stadium s’élève à 400 000€ H.T. par an, et celle pour la Piscine Olympique Angelotti à 120 000€ H.T. par an. »

A titre de « comparaison » sur la région, le Naming signé entre l’Arena de Montpellier et Sud de France Développement est évalué à 330 000 euros annuel en moyenne sur une durée de 15 ans, soit 4,95M€ au total.

A travers le contrat de Naming, le stade propose un total d’environ 500m2 de visibilité au futur partenaire à travers notamment de 3 espaces à l’intérieur du stade et 3 espaces à l’extérieur.