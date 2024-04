Jeremy Nessim nommé Directeur New Business de l’agence Lafourmi

Ce matin, l’agence Lafourmi a annoncé la nomination de Jeremy Nessim au poste de Directeur New Business.

« Je suis très heureux de prendre ce rôle au sein de l’agence dans laquelle j’évolue depuis maintenant plusieurs années, et de participer à la dynamique de croissance auprès des directions de la création, des stratégies et des équipes commerciales. J’espère que ce nouveau rôle et mon expérience permettront à l’agence de proposer des réponses créatives et stratégiques de toujours plus haut niveau, et de séduire de nouveaux clients et partenaires qui aideront à solidifier notre position sur le marché. » explique l’intéressé dans un communiqué. Jeremy a rejoint Lafourmi en 2019 en tant que Directeur de clientèle.