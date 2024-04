Millet nouveau partenaire officiel de la Fédération Française de Handball

Le fabricant de fenêtres et portes d’entrées sur mesure Millet signe un partenariat avec la Fédération française de handball.

« C’est avec beaucoup de joie que nous accueillons MILLET parmi nos partenaires officiels. Cette collaboration, d’une durée de 3 ans, sera l’occasion de mettre en avant un handball responsable. » réagit Philippe Bana, président de la FFHandball, dans un communiqué.

Millet va ainsi collaborer avec la fédération avant de devenir partenaire officiel de l’équipe de France masculine en 2025 et 2026.

La marque et la FFHandball se disent reliées par des valeurs communes, notamment sur « la protection de l’environnement et au développement durable ». Cette collaboration est initiée par Sportfive, agence internationale de marketing sportif et agence commerciale exclusive de la FFHandball.

