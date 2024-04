« Un modèle freemium sera privilégié » – La plateforme OTT Sportway nouveau diffuseur de la Synerglace Ligue Magnus et du hockey sur glace français

Sportway Media Group a officialisé ce week-end la signature d’un accord avec la Fédération Française de Hockey sur glace concernant la captation et la diffusion des principales compétitions en France dont la Synerglace Ligue Magnus.

Dans le cadre de cet accord conclu pour les 5 prochaines saisons, Sportway et la FFHG vont lancer une plateforme de diffusion digitale avec « la mise en place d’accords médias pour augmenter la visibilité du Hockey sur Glace Français ».

Dans le détail, la société créée en Suède s’occupera de la captation et de la diffusion de plus de 1 000 matchs seniors, dont la Synerglace Ligue Magnus, la Coupe de France et des matchs des Équipes de France, ainsi que des matchs de jeunes. Grâce à la technologie d’intelligence artificielle (IA) automatisée, Sportway fournit une production vidéo de bout en bout entièrement automatisée d’événements sportifs en direct.

Cette officialisation fait suite à la consultation lancée en novembre 2023 par la FFHG et l’agence In&Out Stories, pour trouver une société capable de produire, diffuser, s’occuper des droit médias et betting des compétitions que la ligue organise.

« Ce sera une plateforme OTT dédiée à l’offre des compétitions françaises » nous confirme Arnaud Simon, le fondateur de In&Out Stories. Combien vous coûtera l’abonnement à la future offre du hockey français ? « Un modèle freemium sera privilégié et une co-diffusion en avec d’autres chaînes est possible. Les discussions avec les diffuseurs se feront en mai et juin ».

Sportway travaille déjà avec de nombreuses organisations sportives en Europe dont certaines ligues de hockey sur glace.

En tant que diffuseur, Sportway va donc succéder à la plateforme de streaming Fanseat qui diffusait le Championnat de France de hockey sur glace depuis 2016.

« Nous sommes honorés d’avoir été choisis pour nous associer à la Fédération Française de Hockey sur Glace. Le hockey sur glace occupe une place particulière dans notre cœur chez Sportway Media Group et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec la FFHG pour continuer à développer ce sport en France » détaille Daniel Franck, CEO de Sportway Media Group, dans un communiqué. « Que ce soit l’action intense de la Synerglace Ligue Magnus ou celle des patinoires qui formeront les futurs talents, nous avons à cœur de mettre en valeur l’ensemble du spectre du hockey sur glace français »

« Nous sommes heureux et fiers de signer ce partenariat avec la société Sportway et nous avons hâte de déployer avec eux leur solution qui permettra de développer et d’atteindre de nouveaux objectifs de visibilité » ajoute Pierre-Yves Gerbeau, Président de la FFHG.

