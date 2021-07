Jeux Olympiques – Sanofi nouveau partenaire Premium de Paris 2024

Ce matin, le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 a officialisé l’arrivée de Sanofi comme nouveau partenaire Premium.

« Sanofi, entreprise française avec un rayonnement mondial, est fière de contribuer au succès des Jeux Olympiques et Paralympiques qui se tiendront à Paris en 2024 », déclare Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi, dans un communiqué. « Paris 2024 représente une opportunité formidable pour fédérer nos collaborateurs autour de valeurs partagées avec l’olympisme telles que l’inclusion et la diversité, l’ouverture au monde mais aussi le courage, la volonté et l’excellence.»

A ce rang de partenariat, le laboratoire pharmaceutique rejoint EDF, Groupe BPCE et Orange. Comme le rappelle L’Equipe, Sanofi devrait débourser un montant compris entre 80 et 120 millions d’euros, « le tarif estimé pour accéder au premier rang du partenariat des ces JO en France ».

Dans le cadre de ce contrat de sponsoring, Sanofi souhaite notamment mobiliser ses collaborateurs et ses sites à Paris et partout en France autour des JO de Paris 2024.

Pour rappel, Sanofi pourrait proposer son vaccin contre la COVID-19 pour la fin d’année 2021.