La boutique du PSG à New-York déménage pour devenir le plus grand magasin du club à travers le monde 

Suite au succès de la boutique du Pairs Saint-Germain, déjà situé sur la 5e avenue, le club annonce un déménagement et promet une boutique de 480m2.

Ouverte depuis mars 2022, la boutique du PSG de la 5e Avenue est fermée depuis le 25 novembre dernier.

Visiblement victime de son succès, le magasin va déménager un peu plus haut sur cette même 5e avenue, au 535 pour être précis. Annoncé par le Paris Saint-Germain, et ses partenaires, Fanatics et Lids, aujourd’hui, la nouvelle boutique ouvrira ses portes le 15 décembre prochain.

Celle-ci fera 480m2 et « offrira aux consommateurs des opportunités élargies et sera le plus grand magasin du club à travers le monde ». Des vêtements du Paris Saint-Germain au design inspiré de la ville, seront disponibles en exclusivité sur place. Pour rappel, le PSG était le premier club non américain à ouvrir une boutique officielle dans la ville qui ne dort jamais.

L’ouverture de ce magasin fait suite à la collaboration entre le club et Fanatics, exploitant des magasins PSG dans le monde entier depuis 2020. Paris dispose toujours de 4 boutiques aux États-Unis en comptant celles de Los Angeles, Las Vegas, Miami et donc de New York.

À lire aussi