Matt Pokora investit dans la SIG Strasbourg (basket)

Matt Pokora a officialisé son partenariat ce mardi avec la Strasbourg Illkirch-Graffenstaden Basket (SIG), équipe de basket-ball de sa ville natale.

Cette nouvelle confirme ce qui se murmurait déjà : le chanteur investit désormais dans le capital de son club de cœur. Annonçant son implication sur X (Twitter), à ses 5,7 millions d’abonnés, Pokora a exprimé sa joie : « Très heureux d’officialiser mon arrivée en tant qu’actionnaire au sein de la SIG et de pouvoir m’impliquer dans la vie du club de ma ville. Hâte de me mettre au boulot avec les équipes ! »

Cette décision découle de discussions estivales avec Tony Parker, son ami proche, et représente une volonté affirmée de contribuer au développement de son club local. Outre l’aspect financier, Pokora aspire à s’investir activement dans un rôle orienté vers la direction artistique au sein du SIG, apportant ainsi sa perspective artistique pour enrichir l’expérience des spectateurs au Rhenus.

Au cours d’une conférence de presse, il a précisé : « C’était une volonté de ma part, notamment après des discussions cet été avec mon ami Tony Parker, de m’investir pour le club de ma ville. Un investissement financier, oui, mais surtout m’investir aussi personnellement dans la vie du club, sur un poste orienté direction artistique, avec mon regard d’artiste sur toute l’expérience qu’on peut proposer aux spectateurs du Rhenus. » Matt Pokora a déjà concrétisé cet engagement financier en injectant 300 000 euros dans la SIG et fait maintenant partie de ses principaux actionnaires.

L’implication de personnalités renommées dans les sports est devenue une tendance marquante, combinant l’amour pour une discipline et la volonté d’impacter positivement son développement. La décision de Matt Pokora de rejoindre la SIG comme actionnaire principal montre une fusion entre sa passion pour la musique et son attachement à sa ville natale, cherchant ainsi à élever l’expérience offerte aux fans de basket-ball.

Cette collaboration entre le monde de la musique et celui du sport n'est pas nouvelle. Elle témoigne d'une convergence dans laquelle les personnalités cherchent à investir et à partager leurs compétences dans des domaines qui leur tiennent à cœur. En s'engageant dans le SIG, Matt Pokora aspire à fusionner les mondes du divertissement et du sport pour créer une expérience unique pour les supporters, tout en contribuant au succès et au rayonnement de son club de basket-ball bien-aimé.