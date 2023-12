Droits TV – Golf : CANAL+ prolonge le PGA Tour jusqu’en 2030

En attendant de savoir ce que donnerait un éventuel rapprochement entre le PGA Tour et LIV Golf, CANAL+ a annoncé il y a quelques jours la prolonger des droits de diffusion exclusifs en France du circuit américain jusqu’en 2030.

« Nous comptons mettre à profit ce long contrat pour renforcer dans le golf l’immersion que nous proposons sur toutes nos compétitions sportives »

« Nous devons cette prolongation de contrat à la qualité de nos antennes et au travail de notre équipe acquisitions sports, dirigée par Géraldine Gygi-Laggiard. Le golf constitue un pilier fort de notre offre sport. Chaque week-end, les plus grandes stars de la discipline évolueront sur Canal+ et en 2024, c’est un record, trois Français feront partie de l’aventure PGA ! » précise Thomas Senecal, Directeur des Sports de CANAL+, dans un communiqué. « Nous suivrons de près Paul Barjon, Mathieu Pavon et Victor Perez. Le golf est dans une forme éblouissante, en témoigne la formidable Ryder Cup que venons de vivre. Et nous comptons mettre à profit ce long contrat pour renforcer dans le golf l’immersion que nous proposons sur toutes nos compétitions sportives, avec notre équipe éditoriale menée par Thierry David. Animer nos réseaux sociaux, réaliser des documentaires en coulisses, développer encore la communauté des fans de golf, c’est notre feuille de route pour les prochaines années, avec un focus particulier pour les innovations. Le multiflux déjà présent sur myCANAL sera déployé sur toujours plus de tournois et le traitement de la data franchira de nouveaux caps dans les années à venir.»

Pour rappel, CANAL+ diffuse la quasi totalité des droits premium du golf à l’exception du LIV Golf. Sur la chaîne cryptée et ses déclinaisons, on retrouve notamment les 4 tournois majeurs (Masters d’Augusta, The Open, US Open et PGA Championship), la Ryder Cup, tous les tournois du DP World Tour et The Amundi Evian Championship en France qui a aussi été renouvelé jusqu’en 2030.

« Le PGA TOUR est ravi de poursuivre son partenariat avec CANAL+ afin de proposer les plus grandes stars du golf à nos fans en France. Avec un nombre record de joueurs français prêts à participer à la saison 2024 de la FedExCup, c’est le moment idéal pour prolonger notre partenariat avec CANAL+. Les téléspectateurs pourront se passionner pour leur parcours sur le célèbre PGA TOUR » ajoute Thierry Pascal, PGA TOUR Senior Vice President, International Media.

VOIR L'OFFRE

A lire aussi