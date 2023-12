La bataille des équipementiers dans le football amateur, une étude portant sur 5 000 clubs donne un aperçu

Qui sont les équipementiers les plus représentés dans le football amateur ? Les sociétés Grinta et act for sport ont sondé 5 110 dirigeants de clubs pour dresser un panorama des équipementiers.

Toutes les deux spécialisées dans le sport amateur, Grinta (boutique en ligne pour clubs) et act for sport (agence qui connecte les annonceurs aux clubs amateurs) se sont intéressées aux équipements utilisés par des clubs allant de la D7 au N3, notamment les maillots ou encore les ballons.

Pour mener à bien cette étude, chaque dirigeant a répondu à la question : quelle est la marque avec laquelle le club équipe ses licenciés.

Nike numéro 1 des clubs amateurs sondés

Selon les chiffres récoltés auprès des 5 110 clubs (14 000 au total sont affiliés à la FFF), c’est Nike qui arrive en tête avec 22,8% des clubs sondés. La marque au swoosh devance adidas (11,4%) et Kappa 10,8%. Le TOP 10 des équipementiers est complété par Joma, Puma, Jako, uhlsport, Eldera, Macron et Erima.

« Les clubs étant un carrefour de la consommation d’articles de sport, notre démarche, quelle soit data ou technologique, vise à apporter une valeur stratégique aux marques et à leur réseau de distributeurs partenaires dans le cadre du développement de leur business teamwear. » nous précise Adrien Gontero, co-fondateur & head of sales de Grinta.

BON PLAN : Grâce à notre site, bénéficiez de 50€ offerts sur les offres d'abonnement CANAL+ (Canal+, beIN SPORTS, Eurosport...) rendez-vous ici pour en profiter

Pour la partie ballons, c’est Nike qui arrive une nouvelle fois en tête des clubs sondés avec 33,5% de part de marché. L’américain devance uhlsport et adidas.