Best Practice – Quand la NFL autorise un défilé de chaussures customisées avec « My Cause My Cleats 2023 »

Pour la 8ème année consécutive, la NFL a autorisé les joueurs à porter des chaussures aux couleurs de causes dans le cadre de l’initiative « My Cause My Cleats ».

Lancé en 2016, le dispositif est devenu un véritable temps fort de la saison de National Football League avec un véritable storytelling engageant et pour la bonne cause.

« Nous sommes ravis de fournir une fois de plus aux joueurs, aux entraîneurs et aux staffs une plateforme pour mettre en avant les causes qui leur tiennent à cœur » rappelle Tracy Perlman, vice-présidente principale des opérations des joueurs de la NFL, dans un communiqué.

Cette année encore, près de la moitié des joueurs, entraîneurs et staffs ont soutenu différentes causes comme la santé mentale, le diabète, la santé des femmes, la justice sociale, les violences domestiques et autres maladies comme les cancers.

Outre l’aspect sociétal, cette campagne « My Cause My Cleats » est également une bonne opportunité pour les équipementiers Nike, adidas ou encore Under Armour d’exposer leurs chaussures et leur marque de manière originale.

Pour les franchises et la National Football League, cette activation est également un bon moyen de produire du contenu (unboxing, mise en avant des causes,…) alimentant les canaux de communication dont les réseaux sociaux.

👟 La NFL c’est aussi des engagements caritatifs forts ! #MyCauseMyCleats Lors des semaines 13 et 14, les joueurs portent des crampons stylisés aux couleurs d’une cause qui leur est chère et qui sont par la suite vendus aux enchères afin de récolter des dons ! ✨ pic.twitter.com/5GkoKqJVvX — NFL France (@NFLFrance) December 2, 2023

Comme les années précédentes, les joueurs feront don de leurs crampons qui seront mis aux enchères au profit des causes représentées.

