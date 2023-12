Paris 2024 : le budget révisé à 4,397 milliards d’euros à quelques mois des JO et de Paralympiques

Lundi, le Conseil d’Administration de Paris 2024 a adopté le budget pluriannuel du Comité d’organisation au terme de la quatrième révision budgétaire.

« Conduite à moins d’un an des Jeux, cette révision constitue une étape clé dans la projection des recettes et des dépenses liées à la livraison de l’événement » explique Paris 2024. « Après un travail collectif de plusieurs mois, conduit en étroite collaboration avec l’Etat et le CIO, le Conseil d’Administration de Paris 2024, éclairé par l’avis de son comité d’audit, a voté un budget pluriannuel révisé à l’équilibre et d’une grande stabilité, à 4,397 milliards d’euros (+ 17 millions d’euros, moins de 0,4% d’évolution). »

Le précédent budget était de 4,38 milliards d’euros avec une grande partie des revenus générés par la billetterie et les hospitalités.