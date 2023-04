Le Téfécé discute avec son équipementier CRAFT pour produire son maillot « Rouge & Noir » hommage au Stade Toulousain annoncé le 1er avril

Samedi dernier, le Toulouse Football Club a célébré la date du 1er avril en annonçant la sortie d’un 4ème maillot « rouge et noir » hommage au Stade Toulousain.

Face aux nombreuses réactions suscitées par cette initiative mise en avant sur les réseaux sociaux et le site officiel du club, le Téfécé songe plus que jamais à faire produire et commercialiser ce maillot « collector ».

« La discussion est entamée avec notre équipementier CRAFT pour lancer une production » nous confirme le club.

S’il devait être commercialisé, le maillot serait « floqué avec notre sponsor face avant LP Promotion » ajoute le Téfécé à Sport Buzz Business. La question se pose puisque le dimanche 2 avril, le club confirmait le canular de la veille avec le maillot floqué d’un poisson sur la face avant.

Évidemment, c’était un 🐟 … Mais comme vous, on tombe sous le charme de ce maillot 4th 🔴⚫, et on est aussi dépassés par les évènements 😅 … Dites @CraftSportswear, si la commu’ atteint les 3100 RT, vous passez à la prod 😏 ? pic.twitter.com/vieW4ZiDTk — Toulouse FC (@ToulouseFC) April 2, 2023

L’annonce du 1er avril

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Toulouse Football Club (@toulousefc)

Sur son site officiel, le Téfécé en rajoutait une couche avec un article spécifique :

En ce week-end de Coupe d’Europe de rugby, le TéFéCé est fier de présenter son quatrième maillot « Rouge & Noir », véritable hommage à nos amis du Stade Toulousain et à leur sport, qu’ils feront à nouveau briller au Stadium ce dimanche.

Attaché à sa ville et aux institutions qui en font la renommée depuis des décennies, le Toulouse Football Club est fier de proposer à sa communauté un nouveau maillot 2022-2023, qui rend hommage à un club qui porte, au plus haut, un sport dont nous sommes toutes et tous passionnés.

La passion commune du TéFéCé et du Stade Toulousain pour notre ville et leur sport, dont ils sont les plus fidèles ambassadeurs, ne pouvait se concrétiser que par la réalisation d’une tunique inédite, en remodélisant notre maillot « Away » sur lequel figure déjà plusieurs monuments toulousains.

En ce week-end de coupe d’Europe de rugby, qui mettra aux prises les Rouge & Noir face aux Bulls ce dimanche à 16h00, le moment était venu de leur témoigner le soutien de toute la communauté violette, à l’heure où le Stade Toulousain appelle la Ville rose entière à se parer de « rouge ». Avant ce choc qui aura lieu au Stadium, que le TéFéCé est fier de pouvoir partager avec eux.

Les détails du maillot

À l’image de nos trois maillots proposés cette saison, cette quatrième tenue manches courtes offre une coupe cintrée et fittée pour plus d’aérodynamisme. Grâce à sa construction en deux matières, et ses perforations lasers situées sur les flancs, la transpiration est rapidement évacuée, ce qui permet de rester au sec. Pour en faire un maillot robuste et indéchirable, prêt à résister aux défenseurs de Ligue 1 Uber Eats les plus solides, comme aux plaquages les plus rugueux !

Le logo Craft, le logo du Toulouse Football Club ainsi que les 6 points sont en silicone. La coupe offre un col rond et une bande de propreté personnalisée aux couleurs du Stade Toulousain.

Bonus

