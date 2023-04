Ciryl Gane et Cyril Hanouna nouveaux actionnaires de « Royaltiz »

Ce matin, la plateforme Royaltiz qui permet d’investir sur des talents a officialisé l’arrivée de nouveaux actionnaires en la personne de Ciryl Gane (UFC) et Cyril Hanouna.

Ces deux personnalités du monde du sport et des médias seront prochainement intégrés à la plateforme et les utilisateurs pourront miser sur leur carrière. Reste à savoir si la « carrière » d’Hanouna dans le padel sera intégré à la cotation de l’animateur de C8 sur Royaltiz.

Ajoutons que Royaltiz étoffe également son offre de sportifs en accueillant le footballeur Wesley Fofana (Chelsea FC) et le tennisman russe Daniil Medvedev.

En quelques mois d’activité, Royaltiz revendique 100 000 utilisateurs et plus de 160 talents sur lesquels miser. (Vinicius Jr, Mike Maignan, Jules Koundé, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Antoine Dupont, Caroline Garcia, Corentin Moutet, Khamzat Chimaev, Tony Yoka, Islam Makhachev…).

La société précise qu’un fonds de 500 000€ va être crée à l’initiative de Cyril Hanouna pour financer la carrière de jeunes talents. « Dans mes différentes activités, et notamment dans le milieu télévisuel, j’essaie en permanence de détecter des talents et de les aider à se développer. C’est avec cette volonté permanente que j’ai décidé de m’impliquer dans Royaltiz qui a conçu un nouveau système de financement pour les jeunes talents » explique Cyril Hanouna, animateur sur la chaîne C8 et joueur très actif de padel.

