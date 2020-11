La Fédération Française de Handball lance un nouveau service pour aider les joueurs et joueuses dans leur reconversion

La Fédération Française de Handball annonce le lancement d’une plateforme ayant pour but d’aider les handballeurs (-euses) professionnel(le)s dans leur reconversion.

C’est une problématique complexe, à laquelle la FFHandball s’attaque en collaboration avec l’AJPH (Association des Joueurs Professionnels de Handball). La reconversion des athlètes de haut niveau représente un challenge pour l’ensemble du monde du sport professionnel.

Une plateforme pour accompagner les athlètes

Ainsi, la FFH en collaboration avec l’AJPH annonce la mise en ligne du site internet jepenseamareconversion.fr, pensé comme une plateforme. Le site rassemble des outils et des programmes visant à faciliter la reconversion de ces derniers.

Laurent FRECON, Référent du suivi socioprofessionnel à la FFHandball commente « C’est le résultat d’une intense collaboration avec l’AJPH, sans qui, cela n’aurait pas été possible d’aboutir. Notre action partenariale et complémentaire, a pour unique objectif d’apporter aux joueuses et aux joueurs, des données concrètes, pour tout ce qui concernera leurs démarches de formation, d’insertion ou de reconversion professionnelle. Cette approche se veut pleinement humaniste car réalisée au service de nos sportif(ve)s. C’est un outil interactif et évolutif. C’est également un outil devant permettre l’entraide et la coopération. De par certaines rubriques qui ont été conçues, il est espéré pouvoir faire émerger des actions de compagnonnage, véritables garants d’une dynamique perpétuée.»

Une aide complète, de FAQ jusqu’à l’emploi

Disponible pour l’ensemble des handballeurs(-euses) professionnel(le)s, présent(e)s sur listes ministérielles, non listé mais adhérents à l’AJPH ou en cursus de formation, ces derniers pourront notamment y trouver des fiches pratiques, un catalogue de formation partenaire, une plateforme vidéo avec des interviews par thème, une présentation des services et outils proposés par les partenaires (bilan d’orientation, de compétence, immersion en entreprise,..).

De plus, les athlètes en reconversion auront également accès à des offres d’emplois regroupées dans l’onglet « opportunité » du site.

Mickaël ROBIN (Créteil) secrétaire général de l’AJPH, joueur professionnel, ex-joueur de l’EdF. A obtenu son diplôme de Masseur-Kinésithérapeute : « Je pense qu’aujourd’hui, le handballeur et la handballeuse sont de plus en plus conscients qu’une carrière de sportif professionnel ne dure qu’un temps, et qu’il est important d’anticiper sa fin de carrière sportive. La réflexion sur la reconversion est un processus qui peut parfois se montrer complexe, nous sommes également tous très différents dans l’avancée de nos réflexions, nos compétences et nos projets. La plateforme représente un magnifique outil, fruit d’un important travail collaboratif avec la fédération dont nous nous réjouissons. Chères joueuses, chers joueurs, soyez curieux, informez-vous, faites le bilan de vos compétences, consultez les formations, … afin de vous aider à construire votre après carrière et trouver le projet de reconversion qui vous correspond. »