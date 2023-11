La Fédération Française de Ski et Viessmann signent un partenariat « pour le climat » jusqu’en 2026

Il y a quelques jours, Viessmann France a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec l’ensemble des Équipes de France de ski nordique (biathlon, ski de fond, saut à ski et combiné nordique) pour les 3 prochaines saisons, soit jusqu’en 2026.

Déjà très impliqué et visible dans les sports d’hiver, notamment à travers des contrats ambassadeurs comme avec Quentin Fillon Maillet, la société renforce ses actions en devenant partenaire climatique officiel de la Fédération Française de Ski. En 2022, la société spécialisée dans les technologies de chauffage a réalisé 255 millions d’euros de chiffre d’affaires.

« En tant que deux marques fortes, nous réussirons en équipe à accroître notre notoriété – et , ce faisant, notre engagement commun en faveur des solutions énergétiques et climatiques et la sensibilisation des fans à la protection du climat.Tous les collaborateurs de Viessmann se sont fixés pour objectif de devenir des champions mondiaux du climat ! Ensemble, co-créons des espaces de vie pour les générations futures » précise Christian Grundler, Président Viessmann France SAS, dans un communiqué.