Offre de Stage : Logistique Evènementielle – La Frappadingue

La Frappadingue c’est une course à obstacles, un événement fun et sportif aux allures de carnaval.

Une manifestation atypique, populaire et spectaculaire qui fait découvrir les territoires à travers un événement accessible à tous.

Qui sommes-nous ?

 Perrine, Clément et Robin – 3 jeunes passionnés par leur événement !

La Frappadingue c’est quoi ?

• la première course à obstacles de France depuis 2010

• 15 000 participants sur 8 événements en métropole en 2023

• 98 événements en 13 années d’existence et près de 240 000 participants au total ayant foulé les sentiers frappadingues

• une équipe autonome, dynamique et souple d’un point de vue organisationnel

• Plus 100 000 personnes sur Facebook, notre réseau phare en communication

• 31 millions d’impressions sur facebook en 2023 (le nombre de fois ou le contenu Frappadingue est apparu sur un écran)

• 1 000 000 de visites sur notre site internet

• la mise en valeur d’un territoire à travers le sport

• Des milliers de sourires qui font du bien après ces années covid

• Une petite entreprise chaleureuse qui vous permet d’apprendre beaucoup

• Un travail passionnant qui vous fera grandir

Notre slogan : Des Obstacles, Des Défis, Des Potes, Du Fun

La team vous propose un stage complètement dingue en logistique événementielle.

Vous voulez être sur le terrain ? en immersion complète sur l’orga d’un événement ? avec la Frappadingue, c’est la vraie vie, l’action, vous serez dans le vif du sujet. Alors viens vivre avec nous une expérience tout aussi humaine que professionnelle.

Descriptif du poste :

Missions :

Dans le cadre de ses missions, le stagiaire participera à la logistique événementielle des courses « Frappadingue ».

En étroite collaboration avec l’organisateur, il l’assistera dans l’ensemble de ses missions.

Un regard pourra être porté sur le montage des dossiers précédents et ceux à venir, sur la communication et le développement de l’événement mais cela ne sera pas le point central du stage.

Le vif du sujet sera de la logistique terrain et l’organisation sur le site de la manifestation, ce qui signifie : le montage des ateliers, la mise en place de la visibilité des partenaires, l’installation du village, la maintenance le jour de la course, la gestion du matériel, la gestion des bénévoles, le démontage des ateliers, le balisage du parcours, les relations communes, la gestion des ravitos, etc bref vous serez dehors et sur du concret.

Le stagiaire découvrira de A à Z le montage d’un événement sportif ainsi que la gestion de l’événement comme la réponse aux demandes des participants, l’organisation du retrait des dossards, la préparation des dossards, la formation des bénévoles, etc.

A noter que nous travaillons dans l’événementiel, ce qui implique des horaires et un calendrier au rythme de l’événement, parfois le soir, parfois les week-ends. Le stage implique de nombreux déplacements et une vie en équipe. Le travail est intense mais passionné, il faut aimer et avoir envie de faire de l’événementiel.

Qualités requises :

– Débrouillard(e)

– Organisé(e)

– Rigoureux et manuel (ça s’apprend)

– Forte capacité à prendre des initiatives

– Dynamique et motivé(e)

– Sociabilité indispensable, car nous travaillons et vivons en équipe !

– Permis B exigé

Situation du lieu de travail :

France, une mobilité géographique sera nécessaire sur les lieux des event!

Conditions du stage :

– L2, L3, M1, M2

– Durée minimum : 6 mois

– Date de début de stage : mars 2024 date exacte à préciser par la suite

– Nombreux déplacements dans toute la France.

– Indemnisation selon la législation en vigueur.

– Avantages en nature : Equipe super cool, hébergement et restauration sur le lieu de l’événement

Profil recherché :

– Ecole de commerce/IAE/Université

– Capacité à entreprendre, curiosité

– Rigueur et professionnalisme

– Aptitude au travail en équipe indispensable

– Expérience en événementiel et goût du sport fortement conseillé

Contact :

Candidature à envoyer à lafrappadingue@outlook.fr

Infos au 06.28.93.10.50