FC Barcelone – Rakuten dévoile sa nouvelle publicité géante sur la façade du Camp Nou

En fin de semaine dernière, le FC Barcelone a dévoilé la nouvelle façade publicitaire extérieure du Camp Nou. Pour utiliser cet espace gigantesque, Rakuten a décidé d’afficher une mosaïque représentant certains joueurs à l’aide de photos envoyés par les fans.

Pour cette saison 2020-2021, les joueurs du Baça mis en avant par le sponsor maillot principal depuis 2017 sont Lionel Messi, Gerard Piqué, Antoine Griezmann, Frenkie De Jong et Marc-André Ter Stegen.

Ma photo sur la grande mosaïque affichée bientôt au Camp Nou 🥰🥰 #TheBigPicture @RakutenSports pic.twitter.com/R4rhQjfmbf — Elessar (@whosAtilla) October 2, 2020

En juillet, le FC Barcelone et Rakuten lançaient « The Big Picture » invitant les supporters à envoyer une photo d’eux pour constituer la mosaïque géante sur la façade dédiée mesurant 47,7 mètres de long sur 9,6 mètres de hauteur.

« Être capable de mener des projets comme ceux-ci avec Rakuten est un autre exemple que notre relation est bien plus qu’un contrat de sponsoring. Il s’agit d’un partenariat fondé sur une série de valeurs partagées telles que l’optimisme, le professionnalisme, le travail d’équipe et un engagement partagé à rapprocher le club de ses fans du monde entier » précise Oriol Tomàs, Vice président des partenariats au FC Barcelone, dans un communiqué. « Cet engagement est d’autant plus pertinent à un moment comme celui-ci marqué par la pandémie Covid-19 »