La Formule 1 s’installe dans la durée au Qatar, Ooredoo sponsor-titre du Grand Prix 2021

Aujourd’hui, la Formule 1 a officialisé la signature d’un accord avec le Qatar. Le pays accueillera un Grand Prix pour cette fin de saison et a conclu un accord de 10 ans à partir de 2023.

Pour la première fois, le Qatar sera l’hôte d’un GP de Formule 1. Du 19 au 21 novembre 2021, le cirque de la F1 sera sur le circuit international de Losail qui accueille notamment la MotoGP.

Pour ce Grand Prix 2021 de F1 au Qatar, le sponsor-titre sera Ooredoo, opérateur de télécommunication notamment sponsor du Paris Saint-Germain avec une visibilité au dos du maillot.

Concernant le contrat de 10 ans, celui-ci entrera en vigueur à partir de 2023, ce qui signifie que le GP du Qatar n’aura pas lieu en 2022, année de Coupe du Monde de la FIFA. Par ailleurs, les futurs GP pourraient être disputés sur un autre circuit que celui de Losail. « Le Qatar sera une excellente destination pour la F1 et nous sommes impatients d’accueillir très bientôt tous les pilotes, équipes, médias et fans » précise Abdulrahman Al-Mannai, Président de la Fédération Motor & Motorcycle du Qatar, dans un communiqué. Reste à savoir quel est le montant du contrat signé entre le Qatar et la Formula One.

Dans le calendrier, le Grand Prix du Qatar est placé juste avant les deux derniers de la saison 2021 et qui se dérouleront en Arabie Saoudite (3-5 déc) pour la première fois également, et à Abu Dhabi (10-12 déc).