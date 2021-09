La Global Sports Week Paris 2022 se déroulera à l’Accor Arena

En 2022, la troisième édition du forum « Global Sports Week Paris » sera organisée à l’Accor Arena.

Après la Tour Eiffel en 2021 dans des conditions particulières (20 000 visiteurs en ligne) et le Carrousel du Louvre en 2020, c’est au tour de la salle de l’Accor Arena d’accueillir la GSWParis du 7 au 11 mars 2022.

Comme cette année, l’évènement sera multi-pays et se tiendra en physique à Paris et en digital autour du monde. « Les organisateurs lanceront une nouvelle plateforme numérique performante pour améliorer l’expérience des participants partout dans le monde. L’événement comprendra des débats interactifs, des discussions inspirantes, des pitchs et démonstrations percutantes, des annonces exclusives de ses participants et partenaires ainsi que de nombreuses opportunités de rencontres » précise le communiqué.

« L’Accor Arena et la GSW ont pour objectif de construire une relation sur le long-terme »

« Avec plus de 130 événements programmés chaque saison, le lieu s’appuiera sur son expertise mondiale pour soutenir l’ambition de GSW : offrir une expérience puissante, spectaculaire et enrichie à ses visiteurs » ajoute le communiqué. « Cette collaboration traduit une ambition commune, celle de promouvoir l’attractivité de la France et de renforcer la position du pays qui s’affirme comme une destination privilégiée du sport et du divertissement. Alors que la France se prépare à accueillir de grands événements sportifs dans les années à venir, Paris s’apprête à devenir la capitale mondiale du sport pour les prochaines années. En ce sens, l’Accor Arena et la GSW ont pour objectif de construire une relation sur le long-terme afin de créer de nombreuses opportunités de rapprochement pour les décideurs et acteurs du changement de l’écosystème sportif mondial. »