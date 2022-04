La Global Sports Week Paris 2022 organisera un événement à Los Angeles

A l’occasion de la Global Sports Week Paris 2022 qui se déroulera du 9 au 13 mai 2022 à l’Accor Arena, l’évènement proposera un temps fort organisé à Los Angeles.

L’évènement GSW @ Los Angeles, présenté par 17 Sport et la Fondation LA84, aura lieu le mercredi 11 mai en présence de personnalités de l’écosystème du sport américain. L’assistance de l’Accor Arena pourra suivre en direct ces prises de parole.

« Il n’y a pas deux villes plus importantes pour l’avenir du sport que Paris et Los Angeles. Dans cette période de grande transformation pour l’industrie du sport et la société dans son ensemble, c’est une grande chance de pouvoir se tourner vers les esprits les plus créatifs et avant-gardistes de la capitale américaine du sport et de l’entertainment, alors que nous cherchons à rassembler le monde du sport de manière innovante et responsable lors de la Global Sports Week 2022 » explique Lucien Boyer, fondateur de Global Sports Week, dans un communiqué. « Je tiens à remercier nos partenaires 17 Sport et la Fondation LA84 pour leur soutien qui a rendu cela possible. Nos invités à Los Angeles peuvent s’attendre à voir un concept de forum innovant, ainsi qu’un peu d’art de vivre à la française. »