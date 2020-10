TOP 50 des organisations sportives au plus gros potentiel marketing selon SponsorPulse

En faisant abstraction de la situation actuelle, quelles organisations sportives (clubs, fédérations, compétitions, ligues) offrent les meilleures opportunités marketing ? Selon la société SponsorPulse, la Coupe du Monde de la FIFA possède le plus gros potentiel marketing.

Après un classement des sportifs les plus influents sur les réseaux sociaux et un classement des marques les plus valorisées sur les réseaux sociaux grâce au sponsoring sportif, SportsPro Media s’associe à SponsorPulse pour dresser le TOP 50 des clubs, évènements, fédérations, ligues possédant le plus gros potentiel marketing.

Pour réaliser son classement, SponsorPulse calcule un score basé sur 7 éléments : engagement, intensité, momentum, passion, excitation, considération d’achat et les avantages procurés. Plus de 250 000 personnes ont été scrutées (entre 13 et 64 ans) à travers 18 territoires clés, pour un total de 185 propriétés sportives.

Découvrez ci-dessous le TOP 50 à prendre avec des pincettes… Un classement qui permet toutefois d’obtenir une liste et un aperçu des principaux acteurs du sport business à travers le monde.

Le TOP 50

1/ Coupe du Monde de Football de la FIFA

2/ Jeux Olympiques d’été

3/ NBA

4/ Real Madrid

5/ FC Barcelone

6/ Jeux Olympiques d’hiver

7/ UEFA Champions League

8/ UEFA Euro

9/ Manchester United

10/ Premier League

11/ Liverpool

12/ League of Legends

13/ Coupe du Monde Féminine de Football de la FIFA

14/ Formule 1

15/ Los Angeles Lakers

16/ Manchester City

17/ LaLiga

18/ Juventus

19/ NFL

20/ Inter Milan

21/ WWE (catch)

22/ AC Milan

23/ Coupe du Monde de basketball FIBA

24/ Série A

25/ Championnat du Monde de tennis de table

26/ Chelsea

27/ Chicago Bulls

28/ FC Bayern Munich

29/ Wimbledon

30/ US Open

31/ WTA

32/ Open d’Australie

33/ Coupe du Monde de Cricket ICC

34/ Arsenal

35/ ATP

36/ Jeux Paralympiques

37/ Bundesliga

38/ IPL (cricket)

39/ Atlético de Madrid

40/ UFC

41/ Call of Duty League

42/ New England Patriots

43/ Roland-Garros

44/ X Games

45/ PSG

46/ Championnat du Monde de Badminton BWF

47/ New York Yankees

48/ Tour de France

49/ Special Olympics

50/ Green Bay Packers