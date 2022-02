La marque « Mitchell & Ness » rachetée par la société Fanatics et quelques investisseurs dont Jay-Z

Aujourd’hui, la société Fanatics a officialisé le rachat de la marque Mitchell & Ness bien connue des fans de sports US.

Dans le détail, le spécialiste du merchandising sportif détiendra 75% des parts. Les 25% restants ont été acquis par un groupement d’investisseurs issus du sport, du divertissement et de la culture comme Jay-Z, Maverick Carter, Meek Mill, la famille D’Amelio, Lil Baby, etc. La transaction a été réalisée auprès de Juggernaut Capital Partners.

Selon le New York Times, la transaction valorise Mitchell & Ness à environ 250 millions de dollars.

« Mitchell & Ness est une marque emblématique et une pionnière dans notre industrie » précise Michael Rubin, PDG de Fanatics, dans un communiqué. « Je suis extrêmement heureux que Fanatics s’associe à cet incroyable groupe d’investisseurs. Les activités solides de l’entreprise ont permis à la marque de rester culturellement pertinente pendant plus de 100 ans. Enfant, à Philadelphie, nous considérions Mitchell & Ness comme un signe de fierté, et je crois vraiment que cette marque légendaire n’a pas de limite. » Dernièrement, Fanatics a racheté le spécialiste des cartes à collectionner Topps pour 500M$ selon CNBC.

Fondé en 1904, Mitchell & Ness propose de nombreux produits sous licence NBA, NFL, MLB, MLS et NCAA comme des maillots vintage et du lifestyle. Comptez par exemple 300 dollars pour un maillot des Chicago Bulls (1998) floqué Jordan.