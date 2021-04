La NFL s’associe à Clubhouse pour la Draft 2021

A l’occasion de la Draft 2021 qui débute jeudi 29 avril 2021, la NFL s’est associée à la plateforme audio Clubhouse.

Toute la semaine, la NFL proposera ainsi de nombreux programmes NFL avec des rooms dédiées sur Clubhouse qui rassembleront les fans, joueurs et autres légendes. « La NFL est la première ligue majeure de sport à collaborer avec Clubhouse sur un programme officiel » précise la ligue dans son communiqué.

« La Draft est l’un des événements les plus importants de l’année pour les fans de football et nous savons que des millions de créateurs discuteront, débattront et célébreront ce sujet tout au long de la semaine. » précise Sean Brown, responsable des partenariats sportifs de Clubhouse, dans un communiqué.

En France, les exemples d’utilisation de Clubhouse par les acteurs du sport professionnel sont encore peu nombreux. On peut cependant citer l’AS Monaco qui a organisé une conférence de presse avec son joueur Caio Henrique il y a un mois.