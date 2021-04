eSport – Gaël Monfils et le streamer Rivenzi animeront les « Roland-Garros eSeries 2021 »

Gaël Monfils sera aux commandes des Roland-Garros eSeries by BNP Paribas 2021, version eSport du grand chelem parisien. Le tennisman animera une première émission sur sa chaîne Twitch le mardi 27 avril à 18h, accompagné du streamer Rivenzi.

Gaël Monfils encore et toujours plus proche du gaming ! Ce féru de jeux vidéo, actif sur la plateforme Twitch, aura la lourde tâche de « caster » cette 4e édition des Roland-Garros eSeries by BNP Paribas 2021, disputées sur le jeu vidéo “Tennis World Tour 2” édité par Nacon. Le Parisien animera une première émission en live le mardi 27 avril à 18 heures en compagnie de Rivenzi.

« Ça va être une nouvelle expérience. Je suis flatté que la FFT me propose d’y participer. Cette opportunité me permet de proposer à ma communauté une nouvelle approche du tennis, via l’angle gaming. C’est un projet vraiment sympa, j’ai accroché direct, c’est avec grand plaisir que je le fais », déclare Gaël Monfils.

Les amis retrouvez-moi avec @Rivenzi_ sur ma chaine Twitch mardi 27 Avril a 18h a l’occasion des @rolandgarros eSeries by @BNPParibas. Plein de surprises a venir ! #rolandgarros @YannickAgnel https://t.co/xI0T5bUeDS pic.twitter.com/tDg4M5KBbs — Gael Monfils (@Gael_Monfils) April 23, 2021

Quand éducation et eSport s’entremêlent

La Monf’ ne sera pas seul. Il sera épaulé par Théo Reunbot, alias Rivenzi, une figure montante du « Twitch game », passionnée de sport et d’Histoire.

Ensemble, ils proposeront une émission inédite pleine de surprises pour les fans de tennis et d’eTennis dans laquelle éducation et compétition s’entremêleront.

Ils dévoileront les 7 vainqueurs des étapes de qualification internationales, qui ont eu lieu dans des écoles et universités d’esport. La finale du tournoi grand public We Are Tennis, 8ème et dernière étape de qualification, sera suivie en fil rouge pendant le stream.

Un tirage au sort sera effectué en fin d’émission afin de connaître le tableau de la Grande Finale du samedi 29 mai, en plein tournoi de Roland-Garros (24 mai – 13 juin), qui verra s’affronter les 8 (7+1) qualifiés pour décrocher le titre et la formation d’une semaine chez la Team MCES.

Des invités de prestige

Les deux casters recevront également des invités, tels que des membres du programme tennis « Team BNP Paribas Jeunes Talents » et Yannick Agnel, double médaillé d’or Olympique et directeur sportif de la Team MCES depuis 2018. « Ce dernier viendra expliquer les similitudes des préparations physiques et mentales entre sport traditionnel et esport ainsi que l’engagement de la Team MCES dans la démocratisation en France et à l’international de cette discipline montante », révèle la FFT dans un communiqué.

Des quiz et de nombreux cadeaux sont aussi proposés aux « viewers » tandis que Rivenzi proposera une chronique « Histoire de Roland-Garros », « qui mettra en lumière une partie de l’Histoire et du patrimoine du Grand Chelem parisien ».