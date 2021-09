La NFL s’associe à Dapper Labs pour une collection de NFT

Cette semaine, la NFL et l’association des joueurs (NFLPA) ont annoncé la signature d’un accord avec Dapper Labs pour la création d’une collection de NFT, les célèbres « non-fungible tokens », nouveau produit dérivé digital pour les ayants droit.

Dans le détail, les fans vont pouvoir acheter, collectionner, échanger et revendre des highlights vidéos qui seront disponibles en quantité limitée, utilisant la technologie blockchain. « Nous sommes impatients de donner aux plus de 300 millions de fans de la NFL l’opportunité de posséder une pièce de ce qui compte pour eux et de s’engager dans le sport d’une toute nouvelle manière », précise Roham Gharegozlou, PDG de Dapper Labs, dans un communiqué.

Pour rappel, Dapper Labs a également lancé il y a quelques mois NBA Top Shot. Un contrat avec l’UFC a également été signé.