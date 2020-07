Lacoste rénove un terrain de tennis de manière artistique à Clichy

Hier, Lacoste et l’association Etendart ont inauguré un terrain de tennis complètement rénové et stylisé à Clichy la Garenne.

« Ce projet est à la rencontre entre l’ADN de la marque et sa nouvelle vision d’un tennis plus inclusif et sociétal. Que ce soient des courts dans la célèbre enceinte de Roland-Garros ou au coeur de la ville de Clichy la Garenne, Lacoste donne aujourd’hui un nouveau visage au tennis en lui apportant une dimension artistique. Pour la marque au crocodile, ce projet est une continuité des engagements déjà pris par la marque et sa fondation auprès de la jeune génération » précise Lacoste dans son communiqué.

Ce terrain, décoré par Opéra Graphiks en collaboration avec Youssef Sy (Take it Ysy), sera en accès libre pour les joueurs novices ou confirmée. Des stages gratuits, parrainés par Mansour Bahrami, seront organisés tout l’été.

Lacoste and the Etendart association unveil a completely renovated court customised by the artist @operagraphiks in collaboration with @takeitysy in Clichy to offer free access to play tennis for the local communities. @TeamCourtside pic.twitter.com/gdi18nuZeb

