La nouvelle franchise NHL de Seattle dévoile son nom, son logo et son maillot (« Seattle Kraken »)

Depuis hier, on connait le nom et l’identité visuelle de la 32ème franchise NHL qui va s’installer à Seattle dès la saison 2021-2022. Welcome « Seattle Kraken ».

Après 18 mois de travail avec les fans, des agences créatives, des artistes locaux, des historiens… la nouvelle franchise qui évoluera dans la future salle « écolo » nommée Climate Pledge Arena précise que le nom de Kraken, créature fantastique, a été un choix évident.

Le logo de l’équipe NHL est composé d’un « S » de deux teintes de bleu dans lequel on peut voir une tentacule et les ventouses de la mystérieuse créature des mers. On peut aussi remarquer un oeil rouge dans l’embouchure supérieure formée par la lettre.

Equipementier de la NHL depuis 2017, adidas a également dévoilé le futur maillot des joueurs du Kraken.

— Seattle Kraken (@NHLSeattle_) July 23, 2020