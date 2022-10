L’agence Sool Design Sport nous parle du merchandising, un levier d’engagement auprès de ses clients et partenaires

Le monde en général, et le sport en particulier ont connu de fortes perturbations avec la crise du COVID-19 depuis plus de 2 ans. En effet, toutes les activités sportives ont été touchées : des évènements ont été annulés, reportés, programmés à huis-clos ; certaines associations ont perdu des subventions importantes, d’autres ont dû faire face à la frilosité de partenaires… Il a fallu se réinventer et chercher de nouveaux leviers économiques.

Olivier Picard et Fred Masson, fondateurs de l’agence de communication Sool Design Sport – 100% sport – qui opère aussi bien pour des marques sportives que des teams, clubs ou organisateurs, nous révèlent l’un des leviers qu’ils ont pu développer : un service de merchandising dont la demande est en expansion depuis quelques mois.

Sport Buzz Business : Qu’avez-vous pu remarquer comme changement depuis la crise ?

Olivier Picard : Nous accompagnons nos clients dans l’ensemble du déploiement de leur stratégie de communication depuis 15 ans. Nous avons donc une vision globale et pointue sur les évolutions de comportements dans les évènements sportifs.

Les longues périodes d’annulations ou de huis-clos sont derrière nous ; maintenant les fans et spectateurs ont besoin de trouver du sens dans leurs loisirs et sorties, comme dans leurs achats. Ils ne consomment plus l’événement sportif comme simple spectateur mais recherchent une véritable “fan expérience” plus globale.

Aujourd’hui, encore plus qu’avant la crise, il a fallu qu’avec les organisateurs d’évènements on se réinvente, pour apporter des expériences complémentaires à la simple compétition sportive, mais sans recourir à des investissements trop importants. Il a fallu trouver des solutions malines.

SBB : Quel levier proposer pour répondre à cette nouvelle tendance ?

Fred Masson : Il y a de nombreux leviers possibles pour créer de l’engagement auprès de ses clients. En période de crise, le nerf de la guerre reste malgré tout le coût de ces actions.

Nous avons donc cherché à proposer des activations économiquement viables et surtout qui rapportent immédiatement ! (rires). Nous avons ainsi développé un service de merchandising avec un partenaire de confiance Sporéo. L’objectif est générer des recettes complémentaires évidemment, mais également de créer un nouveau moyen de fidéliser grâce au sentiment d’appartenance.

SBB : Cela paraît simple ?

Olivier Picard : Pas vraiment, car aussi étonnant que cela puisse paraître, le merchandising est souvent le mouton noir, oublié de l’évènementiel sportif : trop coûteux, trop compliqué, trop risqué. Les collections, les tailles, les délais, les stocks, la trésorerie immobilisée, les boutiques jour J, les invendus… tout ça peut faire peur.

Il faut un plan d’actions bien défini, et pouvoir s’appuyer sur des prestataires de confiance, faute de quoi on créerait du goodie pour du goodie.

Nous proposons pour cela un service clé en main et sur-mesure en co-construction :

nous nous chargeons de l’identité de marque et de la conception graphique, nous réfléchissons à une sélection produits et notre partenaire propose des solutions de ventes en ligne ou physique, sans achat de stock, ni d’engagement de quantité mais avec un sourcing de qualité favorisant le made in Europe et le made in France.

SBB : Quels sont les avantages notables ?

Fred Masson : le grand avantage de créer une gamme merchandising est de pouvoir animer le contact avec sa communauté tout au long de l’année, et pas seulement sur un jour J, pas seulement sur un lieu unique.

En parallèle, c’est un moyen efficace d’impliquer ses partenaires, de leur proposer une histoire positive à raconter. Bien mieux que de la visibilité bord de terrain, cette attention aux produits pourra même concrétiser la politique RSE de l’entreprise.

Et last but not least, c’est un moyen très efficace pour transformer son club/évènement en véritable marque et donc conquérir de nouvelles cibles.

