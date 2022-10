Offre de Stage : Assistant(e) Chef de Projet Marketing – LOSC

Au sein de la direction Marketing et Communication, sous la responsabilité du Chef de Projet Marketing, l’Assistant(e) Chef de Projet Marketing sera au cœur de la création et de la coordination des dispositifs qui seront ensuite relayés sur les différents canaux de communication du LOSC : opérations commerciales, lancements de nouveaux produits et communication 360°.

Vos principales missions :

Mise en œuvre opérationnelle des supports promotionnels liés aux problématiques Business (Billetterie et Merchandising) sur les cibles B2C et B2B

Création & gestion des supports promotionnels liés à la campagne d’abonnement 2023-2024 et coordination avec les équipes en interne

Participation à la création et au déploiement de nouveaux produits stade (Club Famille, Visite Privée…) pour des cibles identifiées

Participation à la création de nouveaux produits merchandising pour des cibles identifiées

Réalisation d’une veille concurrentielle, benchmark et analyses stratégiques associées

Profil recherché :

De formation Bac +4/5 en Marketing, Commerce ou Communication

Une première expérience, idéalement sur un poste similaire, serait un plus

Rigueur, organisation, savoir-être et force de proposition et d’adaptation sont les maîtres mots du profil recherché ! La très bonne maîtrise des outils bureautiques (Pack Office) est indispensable et celle des logiciels de PAO (Photoshop et InDesign principalement) est un plus.

Informations complémentaires :

Stage basé au Domaine de Luchin à Camphin-en-Pévèle, véhicule obligatoire

Rémunération : Minimum légal

Durée : Stage conventionné 6 mois – Aucune alternance possible

Offre de stage à pourvoir début Février 2023

