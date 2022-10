Tennis – Collaboration Betters The World (CBTW) nouveau partenaire du Rolex Paris Masters

A quelques jours du début du Rolex Paris Masters 2022, la Fédération Française de Tennis (FFT) officialise la signature d’un contrat de partenariat avec Collaboration Betters The World (CBTW).

Dans le cadre de cet accord, CBTW devient partenaire technologique du dernier Masters 1000 de la saison pour 3 ans (2022-2024). Collaboration Betters The World a notamment conçu et développé la nouvelle application mobile du tournoi.

Sur cette dernière, les spectateurs présents à l’Accor Arena pourront notamment voter pour choisir le show d’entrée des joueurs (thèmes rock, électro ou symphonique).

« Nous sommes ravis d’être le partenaire technologique officiel du Rolex Paris Masters. Technologie, éducation et collaboration sont les 3 composantes de notre écosystème CBTW. Ainsi, nous contribuons à promouvoir le tennis et à améliorer l’expérience des fans autour du tournoi en créant des solutions innovantes. » précise Jérémy Jacquet, CEO de Collaboration Betters The World, dans un communiqué.

