LaLiga et l’UFC s’associent pour promouvoir leur sport

LaLiga et l’UFC ont annoncé cette semaine un partenariat pour faire interagir les fans des deux sports à travers différentes activations.

Depuis le 30 novembre dernier, ce partenariat est donc devenu officiel et découle d’une première collaboration en début de saison. Les deux combattants Brandon Moreno et Ilia Topuria s’étaient rendus en Espagne pour assister à des matchs et rencontrer les joueurs de Valence et de l’Atlético de Madrid. Le tout créant du contenu digital attractif pour les fans de foot, mais aussi de l’UFC.

Ce partenariat continuera sur cette lancée. L’objectif est ainsi de mettre en avant des athlètes des deux sports. Chaque année, l’UFC et LaLiga organiseront au moins trois activations en Espagne. À l’image de la première collaboration, des combattants viendront en Espagne pour promouvoir LaLiga, ses équipes et ses joueurs parmi les fans de l’UFC. En retour, l’UFC intégrera LaLiga dans les émissions numériques existantes mettant en vedette des joueurs et des ambassadeurs de LaLiga. Parmi ces émissions, on retrouve les podcasts « UFC Unfiltered » et « Entre Asaltos », mais aussi l’émission Facebook « Fuera del Octagono » ainsi que « Area de Combate » sur Twitter Spaces.

LaLiga and @UFC are teaming up on a content-focused partnership launching a series of social and digital media and event collaborations featuring athletes and legends. 🙌👊

Read more about this partnership below! ⤵️#LaLigaAndUFC

— LaLiga English (@LaLigaEN) December 1, 2022