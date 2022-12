Qatar 2022 – Une expérience en Réalité Augmentée proposée aux Fans dans les stades

Pour cette Coupe du Monde Qatar 2022, la FIFA propose une expérience de « Réalité Augmentée » aux spectateurs présents dans les stades.

Pour cette 22e édition de la Coupe du Monde, la FIFA innove. Dans l’application « FIFA+ » permettant notamment de suivre toute l’actualité du mondial, une option inédite plonge les fans présents au stade dans une réalité augmentée. La fonction « FIFA+ Stadium Experience » permet ainsi aux utilisateurs de « scanner le terrain » avec leur smartphone. Ensuite, une superposition en direct (réalité augmentée) va s’afficher. Les utilisateurs auront alors accès aux statistiques du match, mais aussi à des cartes thermiques, à des informations sur les joueurs, à différents angles de caméra, ainsi qu’une rediffusion de la VAR comme à la télévision.

Depuis quelques jours, des vidéos montrant la fonctionnalité « AR » utilisée au stade font le tour des réseaux sociaux.

L’application FIFA+ est disponible gratuitement sur iPhone et également sur Android. La FIFA explique que cette « toute nouvelle expérience visuelle est conçue spécifiquement pour compléter et améliorer la façon dont ceux qui sont sur le terrain célèbrent et soutiennent. »

Pour Charlotte Burr, directrice de l’application, ce système va révolutionner la façon d’assister aux matchs. « C’est un moment important, car nous invitons le monde entier à utiliser FIFA+ lors de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar. FIFA+ est sur le point de vraiment changer le jeu en fournissant un nouveau modèle sur la façon dont les fans profitent de leur Coupe du Monde sur les chaînes de la FIFA pour les années à venir. »

