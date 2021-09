LaLiga lance une offre de services « tech et digital » (dont de l’OTT) pour les acteurs du sport et de l’entertainment

Hier, LaLiga, la ligue de football espagnol, a présenté sa nouvelle offre de produits et services, tech et digital, à destination des acteurs du sport et de l’entertainment avec « LaLiga Tech ».

Conçus en interne ces dernières années, les produits LaLiga Tech concernent la relation directe avec les fans, l’enrichissement du contenu avec les données (data) ou encore la numérisation de la gestion de compétitions. Parmi les services, LaLiga Tech propose notamment la création d’une plateforme OTT.

« Le sport et le divertissement ont une énorme opportunité de renforcer leur lien émotionnel avec les fans en adoptant une approche basée sur les données pour comprendre les comportements des fans et concevoir des expériences modernes, engageantes et rentables » précise Miguel Ángel Leal, CEO de LaLiga Tech.

Bientôt une plateforme OTT pour le World Padel Tour

Parmi les premières collaborations, LaLiga Tech annonce un partenariat avec le World Padel Tour. Comme nous le confirme un porte-parole de LaLiga, l’accord prévoit notamment la création d’une plateforme OTT pour le circuit de padel, sport en plein essor dont les compétitions sont de plus en plus suivies à travers le monde.

Sur le mois de septembre, la chaîne YouTube du Word Padel Tour a enregistré un total cumulé de quelques 20 millions de vues grâce à la diffusion des différents tournois organisés ce mois. Une chaîne YouTube qui approche désormais des 600 000 abonnés. Une communauté grandissante que compte bien monétiser à terme le World Padel Tour avec sa future plateforme OTT conçue avec LaLiga Tech.

« Cet accord nous permet de franchir une nouvelle étape dans la construction d’une audience mondiale en forte croissance ces dernières années » précise Mario Hernando, CEO du World Padel Tour. « LaLiga Tech fait preuve d’une vision complète pour créer et activer des bases de fans à l’aide de plateformes technologiques avec l’avantage d’avoir démontré son succès au sein de LaLiga »