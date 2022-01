Laure Boulleau nouvelle ambassadrice de l’opérateur de paris sportifs en ligne VBET

Ce matin, l’opérateur de paris sportifs en ligne VBET a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec l’ancienne joueuse de football Laure Boulleau.

Désormais consultante pour Canal+ et présente sur PSGTV, l’ancienne internationale française devient ambassadrice VBET dans le cadre d’un contrat pluriannuel signé par l’entremise de l’agence Sportfive.

« Je suis très heureuse et honorée de devenir la première ambassadrice de paris sportifs issue du football féminin aux côtés de VBET » précise l’intéressée dans un communiqué. « Une belle aventure humaine et professionnelle a déjà commencé avec les équipes. Nous partageons la même vision du contenu premium, ainsi que la même volonté d’engager nos communautés respectives »

Pour bien débuter l’année 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣, j’ai le plaisir de vous annoncer que je rejoins la grande famille VBET en devenant leur ambassadrice ✌🏼#VBETxLaureBoulleau

On se retrouve très vite sur @VBET_fr 💝 pic.twitter.com/RgSHUqUVsq — Boulleau Laure (@laureboulleau) January 5, 2022

« Avoir Laure à nos côtés s’est imposé comme une évidence, et nous sommes très fiers d’avoir pour ambassadrice une femme à la carrière sportive exemplaire, engagée et reconnue pour son analyse pointue des rencontres au plus haut niveau » précise David Ozararat, Président Directeur Général du Groupe SoftConstruct France / VBET, dans un communiqué. « Grâce à ce partenariat avec Laure, nous proposerons bientôt à nos joueurs des expériences exclusives et novatrices. » Sur les différents réseaux sociaux, Laure Boulleau cumule plus d’1,7 million d’abonnés.

Pour développer sa notoriété, VBET, qui exerce son activité en France depuis 2019, a également signé en 2020 un contrat de sponsoring avec l’AS Monaco. En outre, l’opérateur a également participé à l’opération de sponsoring de 100 clubs de football amateurs lancée avec SportEasy et Puma.