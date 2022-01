Sports Water nouvelle eau officielle du Paris Saint-Germain

En début d’après-midi, le Paris Saint-Germain a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Sports Water, marque de WaterCo.

Dans le cadre de cet accord signé pour les 3 années à venir, Sports Water est désormais l’eau officielle du PSG. Par le passé (2018-2021), la marque Smartwater appartenant à Coca-Cola était l’eau officielle du club parisien.

Outre les joueurs, les supporters auront également la possibilité de consommer cette eau (plate ou gazeuse) qui sera disponible au Parc des Princes. Dans les loges, l’eau sera servie à partir de bouteilles en verre. Dans les espaces grand public, l’eau sera vendue dans les buvettes mais sans doute versées dans des gobelets en raison des dernières mesures prises suite aux débordements survenus dans d’autres stades ces derniers mois.

« Nous sommes ravis d’offrir notre eau de qualité dans des bouteilles floquées avec le nom et le logo du Paris Saint Germain. Si la marque Paris Saint-Germain est depuis longtemps synonyme d’excellence dans le football, Sports Water est également une eau de qualité supérieure, qui incarnera la quête d’excellence de l’équipe », déclare Ike S. Franco, PDG de WaterCo, dans un communiqué. La société américaine collabore déjà avec quelques franchises de MLB (New York Yankees, Boston Red Sox, St Louis Cardinals, Miami Marlins) et de NFL (Las Vegas Raiders, Jacksonville Jaguars). En outre, des contrats de licences ont également été signés avec des marques de divertissement comme Disney ou encore Nickelodeon.

« Avec ses 150 millions de fans sur les réseaux sociaux et son rayonnement international, le Paris Saint-Germain n’a jamais été aussi attractif pour les marques, » ajoute Marc Armstrong, Chief Partnerships Officer du Paris Saint-Germain. « Ici, au Club, nous cherchons toujours à offrir des produits de qualité premium à nos fans, qui viennent du monde entier pour suivre un match au Parc des Princes. Nous sommes heureux d’accueillir Sports Water dans la famille du Paris Saint-Germain. »

Selon L’equipe.fr, le contrat devrait rapporter « entre 500 000 et 1 million d’euros par an au PSG, le tarif augmentant sensiblement chaque saison. »

En 2015, le PSG qui était encore en pleine construction de son image de marque « lifestyle » s’était associé avec l’eau de source Fontaine Jolival pour proposer une eau à son effigie.

Il y a quelques semaines, le club de la capitale officialisait la signature d’un contrat avec AJE Group portant sur les boissons Volt et Big Cola sur certains territoires.