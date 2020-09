LDLC ASVEL dévoile son nouveau bus haut de gamme

Pour cette nouvelle saison 2020-2021 de Jeep Elite, LDLC ASVEL utilisera un bus de très haut standing (Irizar i6) fourni par Faure Transport, nouveau transporteur officiel du club présidé par Tony Parker.

« Avec ce bus tout confort, nous avons voulu passer un nouveau cap et mettre nos joueurs et staff dans les conditions idéales pour voyager » précise Gaëtan Müller – Président Délégué de LDLC ASVEL, dans un communiqué. « Faure Transport a également un vrai plan destiné à diminuer sa consommation des ressources naturelles et ainsi limiter son impact sur l’environnement, ce qui fait partie de nos convictions. C’est une fierté et un honneur de pouvoir désormais compter cette société parmi nos partenaires privilégiés. »

Les prestations du bus des joueurs de LDLC ASVEL

28 fauteuils en cuir logotés, inclinables, décalables et dotés de reposes mollets,

trois écrans de télévision,

des prises de courant individuelles,

des ports USB,

deux cuisines équipées de micro-ondes, réfrigérateurs et cafetières

deux espaces salon

« C’est un projet en « upcycling », rachat d’un autocar Irizar i6 de 2016 en exploitation préalable au prix de marché d’occasion de 160 000 euros, mais en achat conjoint avec la société Faure » nous précise le club. « Le coût des travaux d’aménagement 80 000 euros au total, à notre charge et de notre part d’achat est amorti sur 5 années d’exploitation, soit un coût annuel d’environ 32 000 euros, qui permet des économies de temps et d’argent, puisque certaines nuits d’hôtel ne sont plus nécessaires après matchs, et que du temps de récupération est gagné. Au final, c’est un investissement quasiment neutre en tenant compte de tous les paramètres »

« Pour répondre à toutes les attentes, nous avons proposé un autocar en « Upcycling » avec un réaménagement intérieur complet réalisé par Esprit Bus. Les joueurs et le staff disposeront de tout le confort nécessaire pour leurs déplacements » a ajouté Antoine Cataldo, Directeur Général du Groupe Faure.

Sur le covering du bus, la mention « Marquer l’Histoire » a été inscrite des deux côtés.

A l’arrière du bus, on retrouve le site web du club, les logos des réseaux sociaux sur lesquels LDLC ASVEL est présent ainsi que les logos des principaux partenaires (LDLC, OL, adidas, Puressentiel, DCB, Tissot, Harmonie Mutuelle, Resaneo, Serfim et Adequat). Il ne manque plus qu’une plaque d’immatriculation « 69 » pour un branding parfait.