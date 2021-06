Le CIO et les Jeux Olympiques lancent une collection virtuelle de pin’s NFT

Aujourd’hui, le Comité International Olympique (CIO) a annoncé le lancement d’une collection virtuelle de pin’s NFT

Dans le cadre d’un contrat de licensing, la société nWay lance une version numérique de pin’s olympiques à acheter et collectionner. Depuis plusieurs mois maintenant, les non-fungible token (NFT) sont devenus pour les acteurs du sport une nouvelle source de revenus et un moyen d’interagir avec sa communauté (voir les derniers exemples ici).

Ici aussi, en achetant ces produits dérivés virtuels consacrés aux JO, vous recevrez un certificat d’authenticité, de rareté et de provenance. Indispensables pour en faire de réels objets de collection.

Les pin’s olympiques NFT sortiront dans un premier temps sous la forme d’un lot inaugural faisant partie de la collection Olympic Heritage rendant hommage à l’art et au design d’éditions passées des Jeux Olympiques. Une collection qui s’inspire des affiches, des emblèmes, des pictogrammes et des mascottes des 125 ans de Jeux Olympiques modernes.

« À l’origine, les pin’s olympiques étaient un moyen d’identifier les athlètes, juges et officiels, mais leur échange est devenu une tradition des Jeux Olympiques au cours des 125 dernières années. Tout le monde, des athlètes au personnel des Jeux, en passant par les journalistes et les spectateurs, s’amusent à collectionner et échanger ces pin’s dans le village olympique et ailleurs », raconte Timo Lumme, directeur du département marketing du CIO, dans un communiqué. « L’annonce d’aujourd’hui constitue une évolution naturelle de cette tradition pour l’Agenda olympique 2020+5. Elle s’inscrit dans la stratégie numérique du CIO visant à avoir recours aux nouvelles technologies numériques pour promouvoir les valeurs olympiques et développer des relations directes avec nos fans. Ces derniers peuvent désormais profiter de l’effervescence des Jeux d’une façon totalement inédite et détenir une part d’histoire olympique. »



« Nous sommes honorés de collaborer avec le CIO et d’accueillir la première collection de pin’s olympiques NFT sur notre nWayPlay Marketplace. Nous avons mis notre expérience de développeurs de jeux vidéo au service de la création de NFT haut de gamme. Il s’agit de modèles 3D de haute qualité avec des effets d’animation et visuels », détaille Taehoon Kim, PDG de nWay.

Les collectionneurs pourront acheter les premiers pin’s olympiques NFT sur nWayPlay à partir du 17 juin 2021. Ajoutons que la société a également signé un accord de licence avec le CIO concernant de futurs jeux vidéos multijoueurs.