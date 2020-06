Offre de Stage : Business Developer (H/F) – On Rewind

Business Developer (H/F) / STAGE

Tech – Secteur du sport et de la vidéo | Paris (9e)

L’ENTREPRISE

On Rewind est la solution vidéo complète pour diffuser des événements sportifs sur internet.

Expert en live streaming et en rich media, les solutions de diffusion innovantes (lecteur vidéo gamifié, plateformes OTT, simulcast sur les réseaux sociaux, live clipping) répondent aux attentes des ligues, des fédérations, des clubs professionnels et des chaines TV, qui recherchent des outils simples et efficaces pour augmenter, qualifier et fidéliser leur audience durant leurs diffusions en ligne.

Avec son UX et son UI exclusive, On Rewind est reconnu pour booster l’engagement des fans et le retour sur investissement des diffuseurs et leurs partenaires.

Références : AS St Etienne, Proximus, Mediapro, Fédération Française de Football, Top 14 de Rugby, Ligue Nationale de Handball, Olympique de Marseille…

DESCRIPTION

On Rewind recherche un stagiaire Business Developer pour participer au développement de son activité en France et à l’étranger.

Intégré dans nos bureaux basés sur Paris (9ème), votre mission principale sera d’accompagner l’équipe commerciale dans la prospection de nouveaux clients dans le domaine de la diffusion sportive. Pour cela, vous pourrez vous appuyer sur l’ensemble des connaissances déjà acquises au sein de l’équipe.

PROFIL :

• Vous faites preuve d’autonomie, de rigueur, de dynamisme et d’un bon relationnel.

• Vous maîtrisez l’anglais oral et écrit pour échanger avec notre équipe et nos clients internationaux.

• Vous êtes capable d’adapter votre discours dans des contextes variés et avec de multiples interlocuteurs.

• Idéalement une 1ère expérience dans le monde du sport ou de l’audiovisuel.

• Idéalement en stage de fin d’étude

MISSION :

• Vente de nos solutions de diffusion

• Prospection de nouveaux clients (Sport, eSport, Chaines TV…)

• Qualification et enrichissement des bases de données

• Utilisation et mise à jour des outils de reporting

• Rédaction de présentations pour réponse à appels d’offre.

• Veille concurrentielle

• Suivi de l’actualité du secteur de l’audiovisuel sportif et identification des partenaires et clients externes potentiels

COMPETENCES TECHNIQUES :

• Maitrise du pack Office (Word, Excel, Powerpoint…)

Stage basé à : Paris (9e)

Rémunération : 650 € + participation à hauteur de 50% du titre de transport

Contrat : Stage de 4 à 6 mois

Disponibilité : A partir de Septembre 2020

CONTACTEZ-NOUS par email à steve(at)onrewind.com pour postuler (CV + Lettre de motivation) ou avoir de plus amples informations.