Le Coq Sportif dévoile les nouveaux maillots du XV de France pour la Coupe du Monde de rugby 2023

Ce matin, Le Coq Sportif a dévoilé les nouveaux maillots du XV de France qui seront portés notamment pour l’évènement de l’année, la Coupe du Monde de rugby 2023 disputée à domicile.

Equipementier de la Fédération Française de Rugby (FFR) depuis 2018, la marque ne pouvait pas se rater pour les maillots de l’Equipe de France. A lire les premiers commentaires sur les réseaux sociaux, les avis sont plutôt partagés.

Pour le maillot domicile, la marque et la FFR ont opté pour un coloris « bleu dynamique ». La tenue domicile est donc composé d’un maillot bleu, short blanc et chaussettes rouges.

Le maillot replica vendu au prix de 95€ avec le patch « Rugby World Cup France 2023 » arbore un motif s’inspirant de la technique de tissage particulière du maillot porté par les joueurs du XV de France.

« Cette nouvelle teinte donne de l’élégance et de la profondeur à ce maillot statutaire, là où le bleu cobalt, présent en touches, vient rappeler l’héritage des maillots historiques. Ce maillot replica est habillé de découpes athlétiques et est confectionné à partir de matières produites en Europe, pour un maillot résistant et technique »

« Parce qu’ensemble, poussé par un peuple, nous crierons et supporterons le XV de France en 2023. Aux battements de coeurs, aux bruits des impacts, au rythme des passes, aux cris de joies nous vibrerons. A domicile, portez nos Bleus vers la victoire ! » explicite Le Coq Sportif sur son site marchand.

Le maillot extérieur du XV de France

Comme pour le maillot domicile, le maillot replica extérieur « blanc élégant » de l’Equipe de France pour la Coupe du Monde de Rugby 2023 arbore un motif s’inspirant de la technique de tissage du maillot porté par les joueurs.

BON PLAN : Grâce à notre site, bénéficiez de 50€ offerts sur les offres d'abonnement CANAL+ (Canal+, beIN SPORTS, Eurosport...) rendez-vous ici pour en profiter

Dans le col, vous retrouverez l’inscription « NOTRE MAILLOT, NOTRE HISTOIRE, NOTRE PAYS ». Au dos, le drapeau français est également visible.