Mercato 2020 – Qui sont les 22 joueurs de football estimés à plus de 100M€, post COVID-19

Ce matin, l’Observatoire du Football CIES a dévoilé son premier classement post Covid-19 concernant la valeur marchande des principaux joueurs de football évoluant en Europe.

Début janvier, l’Observatoire du Football publiait son premier classement de l’année 2020, couronnant le parisien Kylian Mbappé avec une valeur estimée à 265,2 millions d’euros. Depuis, le football connait un véritable coup d’arrêt. La valeur marchande des stars du football va-t-elle être impactée par la crise ?

Malgré une légère baisse, la valeur marchande de Kylian Mbappe reste très haute selon le CIES, une valorisation pour juin 2020 à 259,2 millions d’euros expliquée par le jeune âge de l’international français ainsi que par les 3 ans de son contrat avec le PSG (2023).

Outre le talent, la jeunesse est un des principaux critères sur le marché des transferts. Le Top 5 des joueurs qui vaudraient le plus cher affiche une moyenne d’âge inférieur à 22 ans (Kylian Mbappe, Raheem Sterling, Jadon Sancho,Trent Alexander-Arnold et Marcus Rashford). Une tendance vérifiée par l’entrée du défenseur du Bayern Munich, Alfonso Davies (19 ans), dans le Top 10.

22 joueurs estimés à plus de 100M€

Dans la même logique, âgés de plus de 32 ans, les deux superstars du ballon rond Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se retrouvent respectivement 21ème et 70ème du classement édité par le CIES. Du haut de ses 35 ans, le portugais est le plus vieux joueur du Top 100 avec une valeur estimée à 62,8 millions d’euros.

Dans ce dernier classement, on apprend ainsi que suivant l’algorithme du CIES, 22 footballeurs sont estimés à plus de 100 millions d’euros (seul Kylian Mbappe est au-dessus de la barre des 200M). La Premier League est le championnat ayant le plus de représentants dans le TOP 100 avec 43 joueurs. De son côté, la Ligue 1 Conforama n’en compte que huit (Kylian Mbappe, Marquinhos, Neymar Jr, Houssem Aouar, Victor Osimhen, Moussa Dembélé, Marco Verratti, et Jonathan Ikoné).

TOP 100 des joueurs de football qui valent le plus cher sur le marché des transferts (juin 2020 – CIES)

1/ Kylian Mbappé (PSG) : 259,2M€ (– 6M€)

2/ Raheem Sterling (Manchester City) : 194,7M€ (– 29M€)

3/ Jadon Sancho (Borussia Dortmund)) : 179,1M€ (+10,2M€)

4/ Trent Alexander-Arnold (Liverpool FC) : 168,9M€ (+60,6M€)

5/ Marcus Rashford (Manchester United) : 152,3M€ (+18M€)

6/ Mohamed Salah (Liverpool FC) : 144,9M€ (-30,2M€)

7/ Sadio Mané (Liverpool FC) : 139,2M€ (-16,4M€)

8/ Antoine Griezmann (FC Barcelone) : 136,4M€ (+12,8M€)

9/ Alphonse Davies (FC Bayern Munich) : 133,5M€ (nouveau dans le top 100)

10/ Harry Kane (Tottenham Hotspurs) : 118,7M€ (-31,9M€)

11/ Roberto Firmino (Liverpool FC) : 118,5M€ (+7M€)

12/ Bernardo Silva (Manchester City) : 115M€ (+15,4M€)

13/ Gabriel Jesus (Manchester City) : 113,1M€ (-2,7M€)

14/ Joao Felix (Atlético Madrid) : 107,9M€ (+7,3M€)

15/ Erling Haland (Borussia Dortmund) : 107,3M€ (nouveau dans le top 100)

16/ Serge Gnabry (FC Bayern Munich) : 106,8M€ (+8,7M€)

17/ Bruno Fernandes (Manchester United) : 104,9M€ (nouveau dans le top 100)

18/ Matthijs De Ligt (Juventus FC) : 104,7M€ (+24,6M€)

19/ Mason Mount (Chelsea FC) : 102,5M€ (+8,4M€)

20/ Frenkie De Jong (Inter) : 102,1M€ (+12M€)