Le dispositif d’Eurosport pour le Tour de France 2022

Du 1er au 24 juillet, Eurosport co-diffusera le Tour de France 2022 comme depuis de nombreuses années. Pour ses abonnés, la chaîne proposera la course en intégralité et en direct sur Eurosport 1, sur Eurosport.fr et sur l’application Eurosport.

Pour ce 109ème Tour de France qui s’élance de Copenhague (Danemark), Eurosport fera de nouveau appel à une large équipe de journalistes et consultants appréciés des passionnés de cyclisme.

Jacky Durand, Steve Chainel et David Moncoutié seront aux côtés de Guillaume Di Grazia ainsi que Louis-Pierre Frileux. Chaque étape sera accompagnée de l’émission « les Rois de la Pédale », présentée tour à tour par Géraldine Weber et Lesly Boitrelle, et agrémentée par les dessins de Dadou. Les téléspectateurs et internautes bénéficieront également de l’expérience des consultants internationaux d’Eurosport parmi lesquels Sir Bradley Wiggins et Alberto Contador.

Le Tour 2022 débutera par trois étapes danoises durant lesquelles les bordures devraient être de mise le long de la mer Baltique. Le 5 juillet, le peloton accostera le Nord de la France avec un programme casse-pattes à Calais, les pavés de Roubaix et une étape propice aux puncheurs à Longwy avant de s’attaquer à la Super Planche des Belles Filles, le 8 juillet.

Les Alpes seront sur le devant de la scène cette année avec notamment une double ration de Galibier et une arrivée au sommet du Col du Granon qui s’annonce aussi rude que magnifique ! Les massifs des Pyrénées ne seront pas en reste avec les mythiques pourcentages de Peyragudes et de l’Hautacam jusqu’au contre-la-montre de Rocamadour avant l’ultime étape des Champs-Élysées.

Les principaux coureurs du Tour de France 2022

Cette année plus que jamais, la lutte entre les favoris s’annonce palpitante. De très solides formations seront de la partie : l’équipe UAE emmenée par le double tenant du titre, Tadej Pogacar, accompagné de Marc Hirschi, l’équipe Jumbo-Visma autour de Primoz Roglic avec notamment Wout Van Aert, ainsi que Ineos Grenadier avec Adam Yates, Geraint Thomas et Daniel Felipe Martinez. Il faudra également compter sur Mathieu Van Der Poel, Jonas Vingegaard ou encore Ben O’Connor mais également sur les Français : le public français retrouvera notamment Thibaut Pinot, David Gaudu, Romain Bardet, Warren Barguil, Guillaume Martin, ou encore Pierre Rolland.