Le FC Barcelone cède 10% de ses droits TV domestiques à la société d’investissements Sixth Street pour 207,5 millions d’euros sur 25 ans

Aujourd’hui, le FC Barcelone a officialisé la vente d’une partie de ses droits TV pour les 25 prochaines années à Sixth Street.

Dans le détail, le club catalan a précisé que la société d’investissements va apporter 207,5 millions d’euros contre 10% des droits TV domestiques (LaLiga) du Barça pour les 25 ans à venir. Un rapide calcul valorise ainsi 100% des droits à 83 millions d’euros annuel en moyenne sur la durée…

Pour « gagner » de l’argent, le fonds devra donc espérer que le Barça encaisse plus de 83 millions d’euros en droits TV du championnat espagnol chaque saison… Un deal qui apparait donc très intéressant pour Sixth Street et moins pour le club qui encaisse ces dernières années quelques 150M€ environ chaque saison en droits TV de LaLiga… Encore plus étonnant lorsque l’on sait que les clubs espagnols vont engranger un peu plus grâce à un nouveau contrat sur le cycle 2022-2027.

Le fait que Sixth Street soit un investisseur dans la société Spotify, nouveau sponsor maillot du club, a-t-il joué sur le montant de la transaction ?

« Nous activons des leviers économiques et exécutons une stratégie durable et efficace pour renforcer la situation financière du club », a déclaré Joan Laporta, président du FC Barcelone, dans un communiqué.

Sixth Street a investi il y a un an dans la franchise NBA des San Antonio Spurs. Plus récemment, la société a investi 360 millions d’euros autour du Real Madrid et de son futur stade en rénovation.

La semaine dernière, une assemblée générale extraordinaire du FC Barcelone a approuvé à une nette majorité la possibilité de vendre à des investisseurs une partie des droits TV du club (jusqu’à 25% à un ou plusieurs investisseurs) ainsi que des parts minoritaires (49,95%) dans « Barça Licensing & Merchandising » (BLM), la structure appartenant au FC Barcelone qui gère les licences et le merchandising. Avec ces ratios, le Barça annonçait pouvoir récupérer quelques 600 millions d’euros avec ces deux opérations.

Suite à l’annonce de la cession de 10% des droits TV à Sixth Street, le club espagnol annoncera t-il un autre accord avec un fonds dans les jours ou semaines à venir ? Le Barça parviendra-t-il également à trouver un accord pour sa filiale Licensing & Merchandising ?