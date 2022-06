L’ESTAC dévoile ses nouveaux maillots et son nouveau sponsor Winamax sur la plateforme Métaverse Roblox

Cet après-midi, l’ESTAC a officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec Winamax. L’opérateur de paris sportifs et poker en ligne devient sponsor maillot principal du club pour les deux prochaines saisons.

Opérateur souvent décrié pour sa communication provocatrice, Winamax devient sponsor majeur de l’ESTAC, un contrat signé par l’entremise de l’agence Sportfive.

Une annonce qui intervient au même moment que la présentation des nouveaux maillots 2022-2023 conçus par Le Coq Sportif, équipementier du club depuis 2019.

L’occasion pour l’ESTAC de dévoiler ses nouvelles tuniques et son nouveau sponsor maillot sur la plateforme Métaverse Roblox que le club vient de rejoindre.

Outre la visibilité sur le maillot porté par les joueurs, Winamax sera également bien présent au Stade de l’Aube avec la panneautique LED, l’écran géant, ou encore le Naming d’une loge VIP. Au programme des activations annoncées pour le moment, on retrouve le classique tournoi de poker au Stade de l’Aube, chasse au trésor géante organisée dans la ville ou encore la barre Winamax.

« Nous allons travailler conjointement sur des projets originaux afin de proposer des expériences uniques à nos supporters. Il existe une réelle volonté de créativité et d’innovation entre les deux parties, à l’image de ce lancement exclusif en France, dans le Métaverse (Roblox). Ces nouveaux maillots Le Coq Sportif conjuguent qualité et savoir-faire au service de la performance. Nous sommes par ailleurs très fiers d’ajouter à ces tuniques l’hybridation des tenues avec leurs jumeaux NFTs. Nous avons à coeur de marier les expériences entre le Métaverse et le monde réel où nos supporters pourront arborer fièrement les couleurs du club. » explique Aymeric Magne, Président Exécutif de l’ESTAC, dans un communiqué.

« Winamax sera le premier supporter de l’ESTAC »

Reste à savoir si l’ESTAC a exigé des garanties concernant la communication de Winamax sur le club dans les mois à venir.

En début d’année, lassés par les moqueries de l’opérateur, les Girondins de Bordeaux avaient résilié leur contrat. « L’Espérance sportive Troyes Aube Champagne nourrit de grandes ambitions et Winamax se réjouit de pouvoir accompagner le club dans la poursuite de ses objectifs. Winamax sera le premier supporter de l’ESTAC et lui souhaite de pouvoir figurer durablement et le plus haut possible au sein de l’élite du football français » a ajouté Alexandre Roos, Président Directeur Général de Winamax.

L’ESTAC remercie son précédent sponsor

Avant d’officialiser l’arrivée de Winamax sur ses maillots, l’ESTAC a tenu à remercier les Maisons Babeau Seguin qui était sponsor majeur du club depuis 2012-2013 (partenaire officiel depuis 2009).

« Après de longues saisons et une fidélité exemplaire, les Maisons Babeau Seguin ne seront donc plus présentes sur les maillots officiels de l’ESTAC à compter de la saison prochaine (2022-2023). Le club souhaite, au constructeur de maisons individuelles pleine réussite ses nouveaux projets et prospérité, et remercie Monsieur Bruno Babeau pour la confiance accordée durant toutes ces années. Toutes les bonnes choses ont une fin, mais la gratitude de l’ESTAC envers les Maisons Babeau Seguin perdurera. De son côté, M. Bruno Babeau remercie également l’ESTAC et ses représentants pour la qualité de ce long partenariat. »

Clap de fin avec les Maisons Babeau Seguin 🏡

Après de longues saisons, les Maisons Babeau Seguin ne seront plus présentes sur les maillots officiels de l’ESTAC.

Merci à Monsieur Bruno Babeau et son équipe pour sa fidélité exemplaire 🤝#TeamEstac 🔵⚪ pic.twitter.com/vq10kUzXUh — ESTAC Troyes (@estac_officiel) June 30, 2022

Les nouveaux maillots 2022-2023 de l’ESTAC (Le Coq Sportif)

Racheté par le City Football Group en 2020, l’ESTAC semble se donner les moyens pour construire une image de marque club dynamique et capable de rassembler une large audience.