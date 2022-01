Le documentaire « Résilience » de Kevin Rolland sera diffusé sur Eurosport en marge des JO d’hiver 2022

Diffuseur des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin 2022 avec France Télévision, Eurosport renforce sa grille avec l’acquisition du documentaire « Résilience » du champion de ski freestyle Kevin Rolland.

Très attendu, le documentaire de moins d’une heure raconte son accident survenu en 2019 et sa reconstruction dans cette épreuve. Un documentaire financé en grande partie par son partenaire Beats by Dre.

« Ca devait être un documentaire sur le projet de record du monde. Tout s’est aligné pour que ça fonctionne en 2019, je leur avait proposé le projet et ils étaient ok pour faire un docu sur la préparation » nous a précisé Kevin Rolland il y a quelques jours dans une interview. « Il s’est passé ce qu’il s’est passé et sur le lit d’hôpital on me dit c’est fini. J’ai dit non ce n’est pas fini, on continue de filmer, il y a des choses à raconter, il y a la naissance en même temps de mon enfant… c’est assez intense avec des péripéties ! On est donc parti sur l’avant, le pendant et l’après, comment je me suis rétabli, comment mon entourage l’a vécu… Il y a une attente sur le docu, personne n’a vu d’images, les gens ont envie de voir »

La première diffusion du documentaire « Résilience » est prévue mardi 25 janvier à 21h45 sur Eurosport 1. Un doc qui sera disponible à la demande sur l’appli de la chaîne.

Documentaire Résilience

Au mois d’avril 2019, Kevin Rolland est victime d’une chute alors qu’il tentait de réaliser le record du monde : une vitesse de 100 km/h lui permettant de s’élever à plus de 11 mètres au-dessus du quarterpipe, soit 22 mètres au-dessus du sol. Après une terrible chute, Kevin Rolland est alors évacué en hélicoptère : avec trois jours dans le coma et un pronostic vital engagé, débute alors l’une des périodes les plus difficiles de sa vie en restant hospitalisé pendant plus de trois mois. Mais, quelques jours après son réveil du coma, Kevin Rolland a le bonheur de devenir père pour la première fois. Nourri par les témoignages de ses proches et d’images personnelles, ce documentaire raconte cet effroyable épisode de sa vie, sa résilience et sa reconstruction le menant aujourd’hui à concourir pour ses troisièmes Jeux Olympiques, à Pékin.