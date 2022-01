Offre de Stage : Designer Graphique – Sportfive

STAGIAIRE DESIGNER GRAPHIQUE F/H

SPORTFIVE utilise le pouvoir émotionnel du sport pour créer les partenariats les plus novateurs de l’industrie. Par une approche responsable de son business, une expertise créative diversifiée, une constante volonté de créer durablement de la valeur et une expérience incomparable, SPORTFIVE connecte les marques, les ayants-droit, les plateformes media et les fans autour de la puissance du sport. En mettant au cœur de sa stratégie la maitrise des besoins de ses clients, SPORTFIVE est idéalement placée pour devenir l’agence la plus progressiste et respectée du secteur. SPORTFIVE est une agence internationale de services 360 dans le sport s’appuyant sur un réseau de 1000 experts locaux basés dans 15 pays à travers le Monde et agissant dans le football, le golf, l’esport, les sports automobiles, le basket-ball, le handball, le tennis, le football américain, le hockey sur glace, les évènements multisports et bien d’autres encore.

Sous la responsabilité du Managing Director de SPORTFIVE Middle East & Africa, le Stagiaire Designer Graphique F/H aura pour principales missions:

– Co-définition de concepts impactants et innovants pour l’ensemble des clients et prospects de l’agence;

– Suivi et développement des idées retenues en collaboration avec les concepteurs-rédacteurs et graphistes de l’agence;

– Veille permanente sur l’univers graphique et créatif permettant d’enrichir la créativité des équipes;

– Mise en forme des recommandations créatives;

– Pro-activité en fonction des opportunités.

Sur un projet type il devra successivement :

– Prendre connaissance du brief client/prospect et savoir en tirer des objectifs à atteindre;

– Concevoir les plans d’activation et de communication;

– Proposer des idées créatives et graphiques lors des différents points créatifs dédiés;

– Mettre en forme la partie créative de la recommandation.

PROFIL :

• Formation bac+2/3 Beaux Arts, Ecole de de graphisme ou de Communication

• Anglais courant

• Excellent relationnel, autonome, réactif, créatif et innovant.

• Maitrise des outils : Illustrator, Photoshop, InDesign.

• Créativité et ouverture d’esprit indispensable

• Maîtrise d’After Effects apprécié

• Une expérience dans le domaine de la « communication/marketing sportif » serait un plus.

• Grand intérêt pour le sport en général

Contact : Idriss.Akki@sportfive.com