Le football anglais va boycotter les réseaux sociaux ce week-end

Ce week-end, les principales institutions du football anglais ont annoncé un boycott des réseaux sociaux du 30 avril au 3 mai. Une initiative visant à faire bouger les choses concernant les actes racistes et discriminants dont sont victimes de nombreux joueurs.

FA, Premier League, EFL, FA Women’s Super League, FA Women’s Championship, PFA, LMA, PGMOL, Kick It Out, Women in Football ou encore la FSA s’unissent pour une action commune qui débute vendredi après-midi.

Les supporters des clubs anglais de football vont devoir se passer des réseaux sociaux ce week-end pour suivre l’actualité. Les clubs professionnels vont en effet mettre en silence leurs comptes Facebook, Twitter ou encore Instagram.

En créateurs de contenus, les clubs anglais espèrent faire réagir les principaux réseaux sociaux sur leurs méthodes et actions visant à endiguer le flux de messages discriminatoires. En févier dernier, les institutions du football anglais ont envoyé une lettre aux principaux concernés. Avec ce boycott symbolique, le football anglais souhaite également accélérer les choses concernant un projet de loi que peut mettre en place le gouvernement anglais sur ce sujet.

We can all play our part in removing online abuse.

☑️ Challenge it.

☑️ Report it.

☑️ Change it.

Together we can make it clear that there is #NoRoomForRacism pic.twitter.com/5Ev5dhJIEW

— Premier League (@premierleague) April 16, 2021