Le Programme TV « sport » sur les chaînes Canal+ (23 au 30 avril 2021)

Rien n’est encore joué pour le titre de Ligue 1, le haut du classement n’a jamais été aussi serré cette saison.

Lyon, 4ème, n’est qu’à 3 points du leader lillois, ce dernier étant également talonné par le PSG (à 1 point) et Monaco (2 points).

Tout peut basculer d’une journée à l’autre et aucune de ces 4 équipes n’a le droit à l’erreur. Dans ce contexte, le choc Lyon/Lille ce dimanche en prime sur CANAL+ est un match aux enjeux énormes.

Pour vous abonner au meilleur prix à Canal+ et aux chaînes SPORT, rendez-vous ici !

Football – LIGUE 1 UBER EATS – J34

Vendredi 23 avril

20H55 : REIMS / OM sur CANAL+SPORT

Samedi 24 avril

13H00 : SAINT-ÉTIENNE / BREST sur CANAL+SPORT

17H00 : METZ / PSG sur CANAL+

Dimanche 25 avril

CANAL+SPORT

12H55 : NICE / MONTPELLIER

14H55 : MULTIPLEX

LENS / NÎMES

LORIENT / BORDEAUX

RENNES / DIJON

STRASBOURG / NANTES

CANAL+

17H00 : ANGERS / MONACO

19H00 : CANAL FOOTBALL CLUB

21H00 : LYON / LILLE

22H55 : CANAL FOOTBALL CLUB – LE DÉBRIEF

PREMIER LEAGUE – J33

La Premier League continue cette semaine avec la 33ème journée et notamment le duel West Ham/Chelsea, ô combien important pour l’avenir européen de ces 2 clubs la saison prochaine.

Après une première moitié de saison compliquée, Chelsea est désormais à la 4ème place, à égalité de points avec West Ham. L’occasion pour les Blues de consolider leur position, pour le moins incertaine.

Côté West Ham, c’est la révélation de cette saison. Grâce notamment à l’homme en forme Jesse Lingard, les Hammers se sont hissés dans le top5, eux qui d’ordinaire stagnent dans la deuxième moitié de tableau. Un exploit qu’il faudra tenir jusqu’au bout afin de retrouver l’Europe, qu’ils n’ont plus connu depuis 2015.

Vendredi 23 avril

20H50 : ARSENAL/EVERTON sur FOOT+

Samedi 24 avril

CANAL+SPORT WEEK-END

13H15 : MATCH OF ZE DAY

13H25 : LIVERPOOL / NEWCASTLE

18H25 : WEST HAM / CHELSEA

20H55 : SHEFFIELD / BRIGHTON

Dimanche 25 avril

12H45 : MATCH OF ZE DAY

12H55 : WOLVERHAMPTON / BURNLEY

14H55 : LEEDS / MANCHESTER UNITED

19H55 : ASTON VILLA / WEST BROM

Lundi 26 avril

20H45 : MATCH OF ZE DAY sur CANAL+SPORT

20H55 : LEICESTER / CRYSTAL PALACE sur CANAL+SPORT

RUGBY – TOP 14 – J22

Le Top 14 continue avec la 22ème journée et le choc de haut niveau ; Toulouse/Racing 92, samedi en prime sur CANAL+.

Pour Toulouse, actuel leader (mais à égalité de points avec La Rochelle), c’est une rencontre primordiale pour le titre, à 5 journées de la fin. Il faut évidemment s’imposer pour ne pas se faire distancer par la Rochelle.

Pour le Racing, c’est la suite de la lutte à distance avec Clermont, qui joue en début d’après-midi. À égalité de points, les 2 équipes doivent s’imposer pour terminer sur le podium. Les Racingmen pourront compter sur leur nouveau coéquipier Gaël Fickou, l’ex-centre du Stade Français.

Samedi 24 avril

14H40 : LYON / CLERMONT sur CANAL+

17H40 : STADE FRANÇAIS / PAU sur CANAL+SPORT

19H55 : CANAL RUGBY CLUB sur CANAL+

21H05 : TOULOUSE / RACING 92 sur CANAL+

22H55 : CANAL RUGBY CLUB – LE DÉBRIEF sur CANAL+

Jeudi 29 avril

20H45 : BAYONNE / CASTRES sur CANAL+SPORT

AU SOMMAIRE DES ÉMISSIONS SPORT CE WEEK-END

CANAL FOOTBALL CLUB

Le CANAL FOOTBALL CLUB est présenté par Hervé Mathoux, accompagné de Laure Boulleau, Habib Beye, Jocelyn Gourvennec, Dominique Armand et Gauthier Kuntzmann.

Au programme ce dimanche :

* Avant match Lyon/Lille

* Retour sur tous les matchs de Ligue 1 Uber Eats, en images

* Interview CFC : notre consultant Robert Pirès a rencontré Pep Guardiola, l’entraineur de Manchester City

* Sujet : « Dans la tête de » Mike Maignan, le gardien du LOSC

* Toute l’actu du foot : Super League, la situation des Girondins de Bordeaux…

Dimanche 25 avril

16H40 : Prise d’antenne, avant match ANGERS / MONACO sur CANAL+

19H00 : CANAL FOOTBALL CLUB sur CANAL+

22H55 : CANAL FOOTBALL CLUB – LE DÉBRIEF sur CANAL+

CANAL RUGBY CLUB

Le CANAL RUGBY CLUB est présenté par Isabelle Ithurburu, en compagnie de Sébastien Chabal, Guilhem Garrigues, Thierry Dusautoir et Cédric Heymans.

Au programme :

* Première titularisation de Gaël Fickou avec son nouveau club du Racing… Il fera l’objet d’un suivi particulier tout au long de la soirée avec une caméra isolée. Focus sur l’international français avec un retour sur son parcours en club. Depuis ses 18 ans, ses transferts ont toujours défrayé la chronique

* Retour sur la 22ème journée de Top 14, un peu tronquée par les matchs reportés

* Résumé à chaud et débrief de Paris/Pau

* Retour sur le derby Lyon/Clermont

* Cadrage, débordement

Samedi 24 avril

19H55 : CANAL RUGBY CLUB sur CANAL+

22H55 : CANAL RUGBY CLUB – LE DÉBRIEF sur CANAL+

CANAL SPORTS CLUB

Le CANAL SPORTS CLUB est présenté par Astrid Bard, avec Clément Repellin.

Consultants : Olivier Dacourt, Julien Benneteau, Jérôme Thion.

Au programme :

> Débrief de Metz/PSG et réactions. Images de St-Étienne/Brest et Reims/Marseille.

> Retour sur l’affaire de la Super League.

> À la rencontre de François Gabart, sur le chantier de son futur Ultim à Concarneau, un bateau encore en construction, qu’il pourrait ne jamais barrer… Images rares.

> Lyes Houhou s’essaye au breakdance cette semaine avec l’équipe de France qui sera aux JO de Paris 2024.

> Reportage sur Thomas Heurtel, meneur de l’équipe de France de basket, de retour en France à l’ASVEL (club de Tony Parker) depuis quelques semaines après sa fin de contrat brutale avec le FC Barcelone en janvier dernier.

Samedi 24 avril

18H55 : CANAL SPORTS CLUB sur CANAL+

FOOTBALL D1 ARKEMA – J18

La D1 féminine continue cette semaine avec 2 matchs en retard de la 18ème journée, dont celui de Lyon. Éliminées en Ligue des Champions par leurs rivales parisiennes, les Lyonnaises n’ont plus que le championnat à jouer et comptent bien tout donner pour conserver leur titre.

Matchs en retard

Samedi 24 avril

14H20 : PARIS FC / FLEURY 91 sur MULTISPORTS

15H10 : GUINGAMP / LYON sur CANAL+SPORT

RUGBY PRO D2 – J28

Suite de la PRO D2 avec notamment le match de Biarritz, 3ème, qui connaît une mauvaise passe, avec seulement 3 points pris lors des 5 dernières rencontres. Il faut se ressaisir et assurer cette place, avantageuse pour les barrages de montée en TOP 14.

Vendredi 23 avril

18H40 : CARCASSONNE / BÉZIERS sur CANAL+SPORT WEEK-END

18H45 : MULTIRUGBY sur RUGBY+

MONTAUBAN / VALENCE-ROMANS

ROUEN / PROVENCE RUGBY

20H40 : BIARRITZ / AURILLAC sur CANAL+SPORT WEEK-END

22H40 : JOUR DE RUGBY sur CANAL+SPORT WEEK-END

GOLF PGA & EUROPEAN TOUR

Le golf continue cette semaine avec 2 tournois.

Côté Tour Européen, c’est le début de 3 semaines de compétition aux Canaries, en remplacement de l’Open de France annulé. 16 Français seront présents à Gran Canaria, 1ère des 3 épreuves canariennes.

Également au programme, le Zurich Classic de la Nouvelle-Orléans, tournoi qui a la particularité de se jouer en double, avec un cashprize de 7 millions de dollars à la clé.

Jeudi 22 avril

15H00 : GRAN CANARIA OPEN 1er TOUR sur GOLF+

20H00 : ZURICH CLASSIC OF NEW ORLEANS 1er TOUR – FEATURED GROUPS sur GOLF+

21H30 : ZURICH CLASSIC OF NEW ORLEANS 1er TOUR sur GOLF+

Vendredi 23 avril

15H00 : GRAN CANARIA OPEN 2ème TOUR sur GOLF+

20H00 : ZURICH CLASSIC OF NEW ORLEANS 2ème TOUR – FEATURED GROUPS sur GOLF+

21H30 : ZURICH CLASSIC OF NEW ORLEANS 2ème TOUR sur GOLF+

Samedi 24 avril

14H30 : GRAN CANARIA OPEN 3ème TOUR sur GOLF+

19H00 : ZURICH CLASSIC OF NEW ORLEANS 3ème TOUR sur GOLF+

21H15 : ZURICH CLASSIC OF NEW ORLEANS sur CANAL+SPORT

Dimanche 25 avril

14H30 : GRAN CANARIA OPEN 4ème TOUR sur GOLF+

19H00 : ZURICH CLASSIC OF NEW ORLEANS 4ème TOUR sur GOLF+

22H30 : ZURICH CLASSIC OF NEW ORLEANS sur CANAL+SPORT

INDYCAR GRAND PRIX DE ST. PETERSBURG

Deuxième GP de la saison en IndyCar et cette fois, direction la Floride sur le circuit urbain de St. Petersburg. Les Français Sébastien Bourdais et Romain Grosjean, nouveau dans cette catégorie, seront attendus au tournant (respectivement 5ème et 10ème au GP d’Alabama).

Dimanche 25 avril

18H30 : GRAND PRIX DE ST. PETERSBURG sur CANAL+SPORT

WRC – RALLYE DE CROATIE

Retour du Championnat du Monde de Rallye cette semaine avec le 3ème rallye de la saison, qui aura lieu en Croatie, nouvelle épreuve de ce calendrier 2021. Direction les Balkans pour retrouver le duo français Sébastien Ogier – Julien Ingrassia, vainqueur du rallye de Monte Carlo cette saison et actuellement 3ème au classement.

Samedi 24 avril

11H00 : WRC CROATIE ES14 sur CANAL+SPORT

17H00 : WRC CROATIE ES16 sur CANAL+SPORT WEEK-END

Dimanche 25 avril

08H30 : WRC CROATIE ES18 sur CANAL+SPORT

13H00 : WRC CROATIE ES20 – POWER STAGE sur CANAL+SPORT WEEK-END

VOILE SAIL GP

C’est le début de la saison 2 de Sail GP, inaugurée aux Bermudes, où équipes nationales s’affronteront sur leur catamaran volant ultra rapide. Côté Français, l’équipe sera menée par le skipper Billy Besson, avec en renfort l’Anglais Leigh McMillan, fin connaisseur des multicoques.

Samedi 24 avril

19H45 : SAIL GP sur CANAL+SPORT

Dimanche 25 avril

21H00 : SAIL GP sur CANAL+SPORT

Pour découvrir les offres d’abonnement à Canal+ et les chaînes SPORT, rendez-vous sur le site boutique.canalplus.com