Le logo adidas remplacé par Y-3 sur le nouveau maillot du Real Madrid (4ème maillot)

Cette semaine, adidas a dévoilé un 4ème maillot du Real Madrid pour cette fin de saison 2021-2022, à quelques jours du clasico contre le FC Barcelone.

Dans le détail, ce nouveau maillot est associé à Y-3 (Yohji Yamamoto, styliste japonais), partenaire de la marque aux trois bandes depuis 20 ans. Un maillot noir et blanc pour les joueurs et rose pour le gardien accompagné d’une collection de produits.

Notons que pour la première fois sur un maillot de match du Real, le logo d’adidas laisse sa place au logo Y-3. Un maillot en vente au prix très élevé de 180 euros !

« Après avoir collaboré pour la première fois sur le troisième kit du club lors de la saison 2014/15, le partenariat s’étend cette fois-ci à une collection plus complète symbolisant l’alliance du dynamisme et de la vitesse. En fusionnant habilement l’innovation sportive et l’esthétisme d’avant-garde, la collection se distingue par un quatrième kit noir et un kit de gardien de but rose pour l’équipe masculine du Real Madrid » explique adidas dans son communiqué. « Tous deux arborent le logo Y-3 ainsi que des bandes, des numéros et des noms « peints à la main ». La collection dédiée au terrain comprend un haut d’échauffement, accompagné par la veste et le pantalon Light Shell Anthem, tous deux dotés de bandes réfléchissantes et de détails découpés au laser. »

Pour accompagner la promotion de cette collection, adidas a lancé la campagne « The Ceremony » dans laquelle apparait Karim Benzema, Marcelo, David Alaba ou encore Iker Casillas.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Y-3 (@adidasy3)

Comme nous le confirme adidas, ce maillot noir et blanc Y-3 sera porté par les joueurs du Real Madrid ce dimanche pour le clasico contre le FC Barcelone (20 mars 2022).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Y-3 (@adidasy3)

Un maillot qui célèbre le 120ème anniversaire du club et les 20 ans de Y-3, pour une rencontre entre l’Orient et l’Occident.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Y-3 (@adidasy3)

et aussi