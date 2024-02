Le LOSC s’associe à WSC Sports pour renforcer sa stratégie de contenu grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA)

En fin de semaine dernière, WSC Sports a officialisé la signature d’un partenariat avec le LOSC Lille.

Dans le cadre de cet accord, la société fondée en Israël fournira sa technologie basée sur l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) concernant la production de contenu vidéo.

« L’un de nos principaux objectifs est d’être en capacité d’offrir à nos fans encore davantage de contenus, avec un maximum de réactivité. Notre collaboration avec WSC Sports nous permet un séquençage immédiat de nos matchs et de nos temps forts, au service de nos équipes de production internes » explique Aurélien Delespierre, Directeur Communication, Marketing et Billetterie du LOSC, dans un communiqué. « Notre partenariat nous aidera ainsi à développer nos contenus et nos communautés digitales et, dans le même temps, à générer des opportunités supplémentaires pour les partenaires du club afin de leur proposer de nouveaux moyens d’interagir avec les supporters du club. »

« Grâce à la rapidité d’accès et à l’efficacité des processus automatisés, la technologie de WSC Sports nous permet de répondre à la demande d’instantanéité des réseaux sociaux, pour optimiser la valorisation de nos performances sportives et de nos droits différés sur les matchs de championnat de France. » ajoute Aurélien Delespierre.

« L’utilisation de la solution de WSC Sports permettra à l’équipe des contenus numériques de Lille de consacrer plus de ressources à des histoires originales, ce qui augmentera les niveaux d’engagement. » ajoute Aviv Arnon, Directeur du Développement Commercial et co fondateur de WSC Sports.

Notons que WSC Sports travaille déjà avec de nombreux acteurs du sport et des médias comme TF1, Canal+, ESPN, YouTubeTV, Fedcom, la NBA, LALIGA, la Serie A, Tottenham Hotspur,…