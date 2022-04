Le palmarès des Trophées Sporsora 2022 du marketing sportif

Mardi soir, Sporsora organisait la 18e édition de ses Trophées du marketing sportif. Une soirée organisée aux Folies Bergère animée par Anne-Laure Bonnet.

Pour rappel, la cérémonie récompense les acteurs qui ont déposé un dossier de candidature (350€ HT) dans 5 catégories :

Sponsor de l’année

Stratégie marketing d’un détenteur de droits

Activation

Startup

Engagement Responsable (nouvelle catégorie)

Pour cette édition, le jury était présidé par par Marie-Amélie Le Fur, Présidente du Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF).

LES LAURÉATS DE LA 18E ÉDITION DES TROPHÉES SPORSORA DU MARKETING SPORTIF

SPONSOR DE L’ANNÉE : CAISSE D’ÉPARGNE

Partenaire historique du sport en France, la Caisse d’Epargne accompagnent depuis 2014 le développement du handball et du basket, deux sports qui portent ses valeurs de coopération et de proximité. Également Partenaire Premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Caisse d’Epargne a souhaité amplifier son dispositif en devenant le partenaire majeur d’une nouvelle discipline olympique, le basket 3×3.

STRATÉGIE D’UN DÉTENTEUR DE DROITS : UTMB

Le Trail Running connait un développement sans précédent. La pratique répond à des enjeux de société très contemporains : retour à la nature, challenge personnel, meilleure hygiène de vie. De 722 coureurs en 2003, c’est plus de 22 000 demandes d’inscriptions à l’UTMB Mont-Blanc venant de 106 pays que le Groupe UTMB a reçues en 2022, malgré une reprise post COVID complexe chez tous les organisateurs et un système de points qualificatifs très exigeant.

Face à ce succès unique, UTMB Group, acteur privé majeur du développement du trail running depuis 19 ans et propriétaire de la marque iconique de la discipline, a décidé de lancer en 2022 le plus grand circuit mondial de trail running. L’UTMB World Series a été officiellement dévoilé le 6 mai 2021.Il est déjà le circuit n°1 en notoriété, l’initiative est plébiscitée par tous les meilleurs athlètes et équipes officielles.

ACTIVATION : BANQUE POPULAIRE

Banque Populaire décide de construire un projet pour participer au Vendée Globe 2020/2021, pour illustrer ses crédos autour de l’accompagnement, de l’apprentissage, du dépassement de soi, de l’entrepreneuriat et de la coopération. Pour cela, elle décide d’accompagner une jeune navigatrice : elle a 30 ans, elle est diplômée d’HEC, elle a créé sa start-up avant de changer de vie pour le large, elle est talentueuse et prometteuse sur l’eau, elle est solaire. Clarisse Crémer est invitée à bord de cette folle aventure. Mais elle est inconnue…Comment la faire connaitre ? Comment faire pour que Banque Populaire capitalise sur le projet Clarisse / Vendée Globe dans les médias alors qu’elle n’a jamais navigué sur ce bateau ? Comment se démarquer ?

Afin d’atteindre la cible finale qui est la cible de Banque Populaire (client grand public, PME, artisans, commerçants, entreprises, etc.), la stratégie vise à utiliser les médias comme tribune et comme outil de visibilité afin de maximiser le partage de cette histoire. Banque Populaire adopte une stratégie en 3 phases pour arriver puissant médiatiquement lors du Vendée Globe 2020/2021. Phase 1 : Faire adhérer au personnage et développer sa notoriété. Phase 2 : Maximiser sa visibilité et multiplier les contacts dans les médias. Phase 3 : Partager le storytelling de sa course et de son récit autour du monde. Et la stratégie de relations presse de Banque Populaire est une réussite. Clarisse s’est faite un nom, qu’elle inscrit dans l’histoire de la voile et du sport français. La valorisation média sur la seule période du 25 octobre 2020 au 28 février 2021 s’élève à 21,9 millions d’euros.

STARTUP : SKI FAMILY

Le secteur des écoles de ski n’a presque pas évolué depuis 50 ans : la réservation est souvent compliquée, la qualité de la relation clients est limitée, les cours traditionnels ont un côté souvent très académique. Les écoles de ski sont de plus en retard par rapport à ce qui se fait dans les autres secteurs du tourisme. L’objectif de Ski Family est de redonner les moyens aux équipes de moniteurs et aux écoles de rendre l’apprentissage du ski plus accessible et plus fun. Ski Family souhaite permettre aux petites structures de prendre le virage du digital pour tirer leur épingle du jeu dans un marché quasi-monopolistique. La startup a ainsi développé la première application mobile de suivi des cours de ski qui offre des interactions entre les moniteurs et leurs élèves et facilite les processus côté vente. Ski Family a lancé la 1ère application de suivi des cours de ski en janvier 2020.

Aujourd’hui la marque est présente dans 6 stations de ski avec ses propres écoles et sur 3 autres en tant qu’apporteur d’affaires pour des écoles tierces. Avec plus de 20 000 utilisateurs uniques sur son site en saison 2021/22, Ski Family a démontré sa capacité à attirer un trafic qualifié important, avec des coûts d’acquisition très limités. Sur le plus long terme, Ski Family entend développer ses outils et son savoir-faire dans le ski pour ensuite les déployer sur d’autres sports outdoor en Europe.

ENGAGEMENT RESPONSABLE : FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GOLF

Consciente qu’il existe sur chacun des golfs de France une biodiversité potentiellement riche mais trop peu connue, la FFGolf a souhaité donner une nouvelle dimension à ses actions en faveur de la préservation de l’environnement en étendant en 2018 son partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN). Cette collaboration a permis de créer une démarche d’engagement des clubs ambitieuse et inédite intitulée Programme Golf pour La Biodiversité. Ce programme est soutenu par l’ensemble des organisations représentatives du golf français et international. Le Programme Golf pour la Biodiversité vise à faire prendre conscience et à faire connaitre aux différentes structures golfiques la richesse du patrimoine naturel qu’elles abritent mais aussi et surtout à le protéger à long terme. Un club engagé doit avoir une vision éclairée de la richesse de la biodiversité qu’il héberge, mais aussi identifier et mettre en place un plan d’actions permettant le respect, la protection et la reconquête de cette dernière.

COUP DE CŒUR : G.V HENNEBONT

En 2022, le club entre dans une nouvelle dimension avec la construction du nouveau Ping Center d’Hennebont pour laquelle EGG Sports a conçu un nom, un positionnement et une identité graphique forte. Notre collaboration nous a également permis de nous doter d’une offre marketing solide grâce à laquelle nous cherchons aujourd’hui le Namer du PING CENTER. Notre signature est « L’Excellence pour tous ». C’est pourquoi nous poursuivons et proposons de nouvelles offres au niveau de l’académie pour permettre aux jeunes d’aller encore plus loin dans l’alliance de la pratique sportive et du parcours scolaire. Grâce à ce nouvel outil et ce centre de formation, nous ambitionnons de pouvoir accueillir demain des délégations internationales, de grandes compétitions, et d’en créer une nouvelle : un Tournoi bisannuel de la Francophonie. »

Un projet d’Aréna pour passer d’un club du Morbihan à une institution mondiale du tennis de table

Grâce à sa passion et à sa conquête de plusieurs titres, la GV Hennebont Tennis de Table (GVHTT) est devenue progressivement une référence régionale, puis nationale, puis européenne du tennis de table. Grâce à son autonomie financière et ses résultats, le club est aujourd’hui un référent sur le territoire local, national et européen en termes de formation des jeunes, de diversification de modèle économique et bien sûr d’attractivité avec ses joueurs de renommée mondiale. L’objectif est donc d’affirmer son rôle d’institution et de se donner des moyens complémentaires pour atteindre le palier suivant : l’échelle mondiale. Pour ce faire, le club s’est lancé avec l’aide d’EGG Sports dans la construction et le marketing d’une offre pionnière dans le Tennis de Table, le Hennebont Ping Center. Aujourd’hui le club déploie sa stratégie internationale en accueillant des stagiaires du monde entier, en conseillant le développement de la discipline dans d’autres pays, comme le projet « Ping pour tous » à Madagascar. En 2022, le Hennebont Ping Center, dans l’attente d’un namer, ouvrira ses portes. Le club s’est lancé dans ce projet majeur qui sera la première incarnation tangible de la vision d’un club qui œuvre constamment pour devenir une institution du tennis de table mondial.